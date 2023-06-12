Eski Başbakan gözaltına alındı

İskoçya'nın eski Başbakanı Nicola Sturgeon, İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) finansmanıyla ilgili bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.



Sturgeon'un sözcüsü "Nicola Sturgeon pazar günü, İskoçya Polisi ile yapılan bir anlaşma uyarınca, ifadesi alındı ve sorgulanıp gözaltına alındı" dedi.



Bu açıklamadan kısa süre önce İskoç polisi Twitter'dan yaptığı açıklamada 52 yaşında bir kadının SNP'nin finansmanı ve mali durumuyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alındığını duyurmuştu.



Bu kişinin eski Başbakan olduğunu teyit eden sözcü, "Nicola, istendiği takdirde soruşturmayla ilgili işbirliği yapacağını sürekli olarak söyledi ve bunu yapmaya devam ediyor" dedi.



Polis, 2017 yılında bağımsızlık yanlıları tarafından toplanan 600 bin sterlinden fazla paranın akibetini araştırıyor. Paranın kanunen bu konudaki harcamalar için ayrılması gerekiyordu ancak partinin dosyalanmış hesaplarında bu miktara rastlanmadı.



Bu yılın başlarında istifa eden Sturgeon'un tutuklanması, İskoçya'nın İngiltere ile üç asırlık siyasi birliğini sona erdirmek için kampanya yürüten SNP için büyük bir prestij kaybı olarak görülüyor.



Nisan ayında Sturgeon'un eşi Peter Murrell ve partinin o dönemki saymanı aynı soruşturma kapsamında tutuklanmış ve daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. SNP'yi yirmi yılı aşkın bir süre yöneten Murrell, partinin üye sayısındaki düşüş konusunda kamuoyunu yanıltma suçlamasını kabul ettikten sonra martta istifa etmişti.



Murrell'in tutuklandığı sırada polis çiftin Glasgow'daki evlerinde uzun bir arama yapılmıştı.



İskoçya'nın yarı özerk hükümetinin en uzun süre görev yapan lideri olan Sturgeon, "siyasette hizmet etmenin bir parçasının da başkasına yol verme zamanının geldiğini bilmek olduğunu" belirterek şubat ayında istifa ettiğini açıklayarak siyaset dünyasını şaşırtmıştı.