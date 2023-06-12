Samanyolu Haber /Dünya / AB'den Tunus'a 1 milyar euro 'Göçmen bekçiliği' yardımı /12 Haziran 2023 08:04

AB'den Tunus'a 1 milyar euro 'Göçmen bekçiliği' yardımı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Göçmenlere karşı Avrupa'nın sınır bekçisi olmayacağız" diyen Tunus'un göç kriziyle başa çıkmasına yardımcı olmak amacıyla 1 milyar euronun üzerinde yardım yapmayı düşündüklerini söyledi

SHABER3.COM

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Tunus'un göç kriziyle başa çıkmasına yardımcı olmak amacıyla 1 milyar euronun üzerinde yardım yapmayı düşündüklerini söyledi.

Açıklama, ekonomisi krizdeki Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in sadece bir gün önce ülkesinin göç meselesinde Avrupa için bir sınır muhafızı olmayı kabul etmeyeceğini dile getirmesinin ardından geldi.

Tunus'ta konuşan Von der Leyen, detay vermeden 900 milyon euroluk makro-finansal yardımın yanı sıra 150 milyon euroluk acil bütçe desteğinin "gerekli anlaşma sağlanır sağlanmaz" hazır olabileceğini söyledi.

Tunus'a sınır yönetiminde 100 milyon euro yardım

Leyen ayırca AB'nin bu yıl Tunus'a sınır yönetimi, arama ve kurtarma, kaçakçılıkla mücadele operasyonları ve "insan haklarına saygı temelinde" geri dönüşler için 100 milyon euro sağlayacağını sözlerine ekledi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in, Tunus'un kredilerde temerrüde düşme olasılığının altını çizmesi sonrası Avrupalı liderler, özellikle Tunus'tan olmak üzere Akdeniz ötesi göçte büyük bir artışın olmasından endişe ediyordu.

Tunus ziyaretinde Von der Leyen'e Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve ülkesi Tunus'tan Akdeniz'i geçen göçmenlerin ana varış noktası olan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni eşlik etti.

Meloni de IMF'ye Tunus'a kredi koşullarını gevşetmesi için baskı yapmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB'den Tunus'a 1 milyar euro 'Göçmen bekçiliği' yardımı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:58:10