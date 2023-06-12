AB'den Tunus'a 1 milyar euro 'Göçmen bekçiliği' yardımı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Tunus'un göç kriziyle başa çıkmasına yardımcı olmak amacıyla 1 milyar euronun üzerinde yardım yapmayı düşündüklerini söyledi.



Açıklama, ekonomisi krizdeki Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in sadece bir gün önce ülkesinin göç meselesinde Avrupa için bir sınır muhafızı olmayı kabul etmeyeceğini dile getirmesinin ardından geldi.



Tunus'ta konuşan Von der Leyen, detay vermeden 900 milyon euroluk makro-finansal yardımın yanı sıra 150 milyon euroluk acil bütçe desteğinin "gerekli anlaşma sağlanır sağlanmaz" hazır olabileceğini söyledi.



Tunus'a sınır yönetiminde 100 milyon euro yardım



Leyen ayırca AB'nin bu yıl Tunus'a sınır yönetimi, arama ve kurtarma, kaçakçılıkla mücadele operasyonları ve "insan haklarına saygı temelinde" geri dönüşler için 100 milyon euro sağlayacağını sözlerine ekledi.



Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in, Tunus'un kredilerde temerrüde düşme olasılığının altını çizmesi sonrası Avrupalı liderler, özellikle Tunus'tan olmak üzere Akdeniz ötesi göçte büyük bir artışın olmasından endişe ediyordu.



Tunus ziyaretinde Von der Leyen'e Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve ülkesi Tunus'tan Akdeniz'i geçen göçmenlerin ana varış noktası olan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni eşlik etti.



Meloni de IMF'ye Tunus'a kredi koşullarını gevşetmesi için baskı yapmıştı.