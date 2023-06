Yarım milyon kişi New York'u terk etti

Son raporlara göre bir süredir kentten kaçış var. Amerikan Nüfus Sayım Dairesi (CENSUS) tarafından yayınlanan son verilere göre 8,4 milyon kişinin yaşadığı kentin nüfusu geçtiğimiz son iki yılda yaklaşık yarım milyon kişi azaldı.



New York’u neden terk ediyorlar?



Bir zamanlar Amerikan rüyalarının, hayallerin gerçekleştiği, 24 saat uyumayan şehir olarak anılan New York’ta son yıllarda geçmişin aksine her şey tersine döndü. ABD’de etkisini 2020 yılında ilk önce New York’ta gösteren salgın hastalıkla birlikte, aralarında kentin simgesi haline dönüşmüş ünlü işletmelerin de bulunduğu birçok işyeri kapandı. Uzun süren kapanma döneminde hayalet bir kente dönüşen New York’ta salgın hastalık nedeniyle 80 bine yakın kişi yaşamını yitirdi.



Salgın hastalıkla birlikte kentte suç oranları arttı. Silahlı çatışmalar yüzünde çok sayıda can kaybı gerçekleşti. Kentte düzenlenen ‘Floyd’ protestolarıyla artan vandalizm ve yağmalar nedeniyle bir hafta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. New York metrosunda işlenen suçlar ve cinayetler nedeniyle kentte metro kullanımı salgın öncesi yolcu sayısının sadece yüzde 60 oranına gelebildi.



ABD’deki enflasyon oranı bir dönem yüzde 8,5’lara yükseldi ancak enflasyon New York’ta ülke ortalamasının 5-6 katı olarak hissedilmeye başlandı. New York, geçtiğimiz yıldan beri tarihinin en büyük hayat pahalığını hissetmeye başladı. Manhattan’da bir odası olan apartman dairelerinin fiyat ortalaması 5 bin doları aştı.



Son olarak geçtiğimiz hafta Kanada’daki orman yangınları New York kentini turuncu dumanlara boğdu. New Yorklular yeniden maske taktı. Birçok New Yorklu da kapı ve pencerelerini kapatıp evlerinde kalmayı tercih etti. New York ilk kez hava kirliliğinde dünya sıralamasında Yeni Delhi’nin ardından ikinci sırada yer aldı.



Son yaşanan hava kirliliği kaçışları tetikleyebilir



Anadolu Ajansı’nda New York mahreçli yer alan haberde kent sakinlerinin yaşanan son hava kirliği ve turuncu bulut nedeniyle kenti terk etmek için harekete geçtiği kaydedildi. Haberde New Yorklular’ın, ‘Evimi hemen sat’ talimatı verdiği belirtilerek, ’İki günlük hava kirliliği sonrasında "Evimi hemen sat" talimatının yüzde 2600 yani 26 kat arttığını ortaya koydu. Google arama verileri analizi ayrıca "evimi sat" aramalarının aynı gün içinde yüzde 326 arttığını, yani bir haftada dört kat arttığını gösterdi’’ ifadesi kullanıldı.



New Yorklular daha çok Güney eyaletlere taşındı



Yapılan araştırmalarda New Yorklular’ın kenti terk etme isteğinin başında gelen nedenler, hayat pahalılığı, yaşam kalitesinin düşmesi, artan şiddet ve suç oranları, evsiz problemi, sığınmacılar olarak gösteriliyor.