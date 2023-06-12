Trump: Hakkımdaki iddialar saçma ve temelsiz

Cumhuriyetçi Parti’nin Georgia ve Kuzey Carolina’daki etkinliklerinde konuşan Trump, suçlamaları “saçma ve temelsiz” olarak niteledi.



Georgia ve Kuzey Carolina’daki organizasyonlar suçlamaların ardından Trump’ın katıldığı ilk etkinlikler.



Trump Georgia’daki parti etkinliğinde adeta kahraman gibi karşılandı.



Eski Başkan, “Biden Yönetimi’nin saçma ve temelsiz suçlaması Adalet Bakanlığı’nın silah haline getirilmesi ülkemiz tarihinin en korkunç güç suistimali olarak kayıtlara geçecek” ifadesini de kullandı.



Trump’a 7 başlık altında 37 suçlama yöneltilmişti.



Kendisine yönelik suçlamaları ikinci dönem başkan seçilmesine zarar verme girişimi olarak niteleyen Trump, “Amerikan halkının isteğini engellemek için yine bir cadı avı başlattılar, işin sonunda benim peşimde değil sizlerin peşindeler” ifadelerini kullandı.



Trump konuşmasında, bir kez daha önemli suçlamalarla karşı karşıya olduğu dönemlerdeki tavrını sürdürdü ve kanun yetkililerinin meşruiyetini sorguladı, kendisiyle destekçilerini kurbanlar olarak tasvir etti.



Donald Trump ayrıca davada suçlu bulunsa bile yarışta kalacağını belirtti.



Georgia’daki konuşmasının ardından uçağında Politico’ya konuşan Trump, “Asla yarışı bırakmayacağım, suçlu bulunmayacağım, yanlış bir şey yapmadım” ifadelerini kullandı.



Trump'a yönelik yedi ana başlıkta suçlamalar söz konusu. Bunlar; ulusal savunmaya ilişkin bilgileri kasıtlı olarak alıkoymak, adaletin engellenmesine yönelik komplo, bir belge ya da kaydı teslim etmemek, bir belge ya da kaydı saklamak, federal soruşturmada belge gizlemek, belge gizleme planı yapmak, yalan beyanda bulunmak.



Bu başlıklar çerçevesinde Trump’a yönelik suçlamalar arasında Adalet Bakanlığı’nın gizli belgeleri geri vermesi yönündeki talebine karşı gelmek, belgeleri saklamak için yardımcılarını görevlendirmek, belgeleri balo salonu ve banyoda saklamak da var.



Trump Salı günü Maimi’de hakim karşısına çıkacak.



Trump anketlere göre Cumhuriyetçi Parti'deki başkan adaylığı yarışında Cumhuriyetçi seçmeninin en fazla destek verdiği isim.



Amerikalılar’ın yaklaşık yarısı suçlamaların siyasi olduğu görüşünde



ABC News/Ipsos anketine göre Amerikalılar’ın yüzde 47’si Trump’a yönelik suçlamaların siyasi olduğunu düşünüyor. Yüzde 37’si siyasi olmadığı düşüncesinde. Yüzde 16’sı ise emin olmadıkları yönünde yanıt vermiş.