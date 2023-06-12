'Son Nesil' grubu Almanya'da 580 suç işledi

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, protesto şekilleri nedeniyle tartışma yaratan iklim aktivistleri Son Nesil grubunun suç kapsamına giren eylemlerde bulunduğunu söyledi. Bild am Sonntag gazetesine konuşan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan, iklim aktivistlerine ilişkin olarak Federal Emniyet Teşkilatı'nın (BKA) ilk kez Almanya genelinde bir tablo ortaya koyduğunu söyledi.



2022 yılının başından bu yana Son Nesil grubunun 580 suç işlediğini ifade eden Faeser, 740 kişinin de polis kayıtlarına geçtiğini belirtti. Faeser, bu suçların çoğunun zor kullanma ve mala zarar verme olduğunu söyledi.



Almanya İçişleri Bakanı, Son Nesil grubunun protesto eylemlerini de eleştirdi. "Aktivistlerin, diğer insanların haklarını ihlal etmesini kabul etmiyoruz" diyen Faeser, "Bunun iklim korumaya hiçbir yararı yok, tam tersine, aktivistler bunun kabulüne zarar veriyor. Birçok yerde polisin devreye girdiğini ve aktivistlerin mahkemeye çıkartıldığını görüyoruz. Bu doğru" şeklinde konuştu.



Son olarak bir iklim aktivisti geçen Perşembe günü Hamburg Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği eylem nedeniyle Hamburg İdare Mahkemesi tarafından mala zarar verme suçlaması ile 400 euro para cezasına çarptırıldı.



İklim değişikliğinin geri dönülmez bir noktaya gelmeden önce harekete geçilmesini talep eden Son Nesil grubunun Almanya'da düzenlediği protesto eylemleri tartışmalara neden oluyor. İklim aktivistleri ellerini otoban ve caddelere yapıştırarak trafiğin aksamasına yol açarak veya sanat eserlerine boya gibi yabancı maddeler atarak dikkat çekmeye çalışıyor.



Son Nesil'e yönelik 24 Mayıs'ta Almanya'nın yedi eyaletinde operasyonlar düzenlenmişti. Bavyera Eyalet Kriminal Dairesi ve Münih Savcılığı tarafından yönetilen operasyonlarda çok sayıda bellek ve evraka el konulurken harekete ait banka hesapları da dondurulmuştu.



Savcılıktan yapılan açıklamada operasyonların, yaşları 22 ila 38 arasında değişen yedi şüpheliye yönelik sürdürülen ön soruşturma neticesinde düzenlendiği bildirilmişti. Şüpheliler, suç örgütü kurmak ya da desteklemekle suçlanıyor.