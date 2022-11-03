Eski Pakistan Başbakanı İmran Han silahlı saldırıda yaralandı

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın konvoyuna Lahor kenti yakınlarında ateş açıldı. Saldırıda ayağından vurulan Han yaralandı. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Han'ın üst düzey danışmanlarından biri, "Bu bir suikast girişimi" dedi. Pakistan polisi ise henüz Han'ın saldırıda doğrudan hedef alındığını açıklamadı.

7?0 yaşındaki İmran H?an'ın hayati tehlikesinin olmadığı bildiriliyor.

Han, Lahore'de hastaneye kaldırıldı.

Han'ın lideri olduğu Pakistan Adalet Hareketi, saldırıda liderleri dışında dört kişinin daha yaralandığını açıkladı.

Nisan ayında Pakistan Parlamentosu'nda yapılan oylamayla görevden Han, konvoyuyla birlikte erken seçim talebiyle başkent İslamabad'a yürüyordu.





P?akistan haber kanalı Geo TV'ye göre saldırıdan sonra bir kişi gözaltına alındı.





B?aşbakan Şerif'ten soruşturma talimatı

Pakistan B?aşbakanı Şahbaz Şerif saldırıyı kınadı ve İçişleri Bakanı'na derhal soruşturma açması talimatı verdi.





P?akistan Yüksek Seçim Kurulu geçen ay Han'ın önümüzeki yıl yapılacak seçimlerde aday olamayacağına hükmetmişti.





Ünlü bir eski kriketçi olan H?an'ın, yabancı ziyaretçiler tarafından kendisine sunulan hediyelerin ayrıntılarını ve daha sonra bunları satarak elde ettiği geliri beyan etmediği iddia ediliyor.





Bahsi geçen hediyeler arasında Rolex bir saat, bir yüzük ve bir çift kol düğmesi de var.





Han, hakkındaki suçlamaların siyasi maksatlarla gündeme getirildiğini söylemişti