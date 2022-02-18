Samanyolu Haber /Gündem / Eski Tümamiral Cihat Yaycı’ya ihale usulsüzlüğü soruşturması /18 Şubat 2022 13:40

Eski Tümamiral Cihat Yaycı’ya ihale usulsüzlüğü soruşturması

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı hakkında görevdeyken yapılan bir ihale nedeniyle bin 400 sayfadan oluşan soruşturma açıldı. İfadesi alınan Yaycı’nın 800 bin liralık ihalede verdiği talimatlar ile ‘yerli ve milli firmaya zorluk çıkardığı’ iddiası bulunuyor.

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15 Temmuz darbe girişimi sırasında AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘sufle verdiği’ ortaya çıkan Cihat Yaycı, daha sonra hazırladığı ve ‘Fetömetre’ adını verdiği yasadışı kriterlere Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki binlerce personelin fişlenmesini sağladı.

Birlerce askerin ordudan ihraç edilmesine neden olan Yaycı hakkında ihale usulsüzlüğü yaptığı gerekçesiyle soruşturma açıldı. Sözcü gazetesine konuşan Yaycı, “Üzgünüm…İstifa nedenim ortaya çıktı” dedi.

ÇOK İVEDİ OLARAK İFADESİ ALINDI
Daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kapattığı dosyanın Yargıtay’ın talimatıyla yeniden açıldığını belirten Yaycı, “Geçen hafta Milli Savunma Bakanlığı’nın talimatı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Askeri Suçlar Soruşturma Bürosu’na yedi sayfalık bir ifade gönderdim. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı aradan neredeyse 2 yıl geçtikten sonra 14 Aralık 2021 tarihli yazısı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan ve her nedense ‘çok ivedi olarak’ ifademin alınmasını talep etmiş.” dedi.

“BASKI YAPAN DA ŞU ANDA GÖREVDE OLAN BİRİSİ”
Tümamiral Cihat Yaycı şaşkın ve üzgün olduğunu belirterek şu savunmayı yaptı: “800 bin liralık ihalede kamu yararını düşündüğüm için, ‘Şartnameye uygun olmayan hiçbir mal alınmayacak. Kamu zararına yol açılmayacak. Muayene komisyonu üyelerine baskı yapılmayacak. Aksine kanuna aykırı hareket edenler hakkında kanuni işlem yapılacaktır’ demiştim. Bu talimatlarım ‘yerli ve milli firmaya zorluk çıkarmak’ şeklinde bana suç olarak dönmüş. Dosyadaki hemen her ifade benim ‘komisyon üyelerine baskı yapılmasın’ diye talimat verdiğimi kanıtlıyor. Baskı yapan da şu anda görevde olan birisi. İki buçuk senedir nasıl devletin hakkını korurken suçlu duruma düşürülmeye çalışıldığım ve görevden alınıp, nasıl istifa ettiğimi, bir kez daha büyük üzüntüyle bu dosyayla öğrendim.”
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