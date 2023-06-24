Samanyolu Haber /Gündem / Eski Varlık Fonu başkanı Mehmet Bostan ve iş insanı Bülent Göktuna tutuklandı /24 Haziran 2023 18:08

Eski Varlık Fonu başkanı Mehmet Bostan ve iş insanı Bülent Göktuna tutuklandı

Eski Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan ve Mineks Uluslararası Sermaye ve yatırım danışmanlığı firmasının yönetim kurulu başkanı Bülent Göktuna usulsüzlükten tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre gazeteci Toygun Atilla, eski Varlık Fonu başkanı Mehmet Bostan ve Mineks Uluslararası Sermaye ve yatırım danışmanlığı firmasının yönetim kurulu başkanı Bülent Göktuna'nın 25 milyon dolarlık bir usulsüz komisyona aracılık ederek devleti zarara uğrattıkları gerekçesi ile tutuklandığını yazdı.

Patronlar Dünyası haber sitesinde yayınlanan yazıda Atilla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yaklaşık 1 yıldır çok gizli olarak sürdürülen soruşturmanın geçen hafta tamamlandığını kaleme aldı.

2017'de Mehmet Bostan'ın ani bir şekilde Varlık Fonu başkanlığı görevinden alındığını hatırlatan Atilla, 2018'de dönemin Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın Varlık Fonu'nda 25 milyon dolarlık bir açık olduğunu tespit ettiğini söyledi.

Atilla yazısında soruşturmayı şu ifadelerle anlattı:

"Yapılan incelemeler sonunda bu paranın Mineks Uluslararası Sermaye ve yatırım danışmanlığı firmasının yönetim kurulu başkanı Bülent Göktuna'ya transfer edildiği anlaşıldı. Bundan sonrasında ise olaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan el koydu. Olayı Devlet Denetleme Kurulu'nun incelemesini istedi. Bu aşamada Binali Yıldırım ise olayın Devlet Denetleme Kurulu'na gitmesine gerek olmadığı yönünde görüş belirtti. Ancak Recep Tayyip Erdoğan bu konuda kararlıydı.  Devlet Denetleme Kuruluna talimat vererek bu olayın akıbetinin araştırılmasını istedi."

Atilla şöyle devam etti:

KRALİÇE VE PRENS ANDREW'İN YAKIN ARKADAŞI

İddialara göre ortaya çıkan tablo vahimdi. Eski İngiliz Kraliçesi II. Elizabeth ve oğlu York Dükü Prens Andrew ile de çok samimi olan iş insanı Bülent Göktuna, olayın bir tarafındaydı.

25 MİLYON DOLARLIK KOMİSYON BUHAR OLUP UÇTU

Yurt dışından 25 milyar dolarlık fon bulacağını söyleyen Bülent Göktuna, 25 milyon dolarlık bir komisyon karşılığında bu işe soyunmuştu.

Ancak istenen fon alınamadığı gibi 25 milyon dolarlık komisyonda buhar olup uçmuştu.
Devlet Denetleme Kurulu 1 yılı aşkın bir sürenin ardından raporunu tamamladı.
Raporda oklar, Mehmet Bostan ve  Bülent Göktuna'yı gösteriyordu.

SİLİVRİ CEZAEVİNDELER

Geçen hafta gözaltına alınan eski Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan ve Bülent Göktuna, mahkeme tarafından tutuklanarak Silivri Cezaevine kondu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eski Varlık Fonu başkanı Mehmet Bostan ve iş insanı... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:15:57