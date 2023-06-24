Sözcü'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.



Rusya’da paralı askeri grubu Wagner'in darbe girişimine değinen Kılıçdaroğlu, SADAT’a dikkat çekti. CHP lideri şu ifadeleri kullandı;



“UMARIM DERS OLUR”



*SADAT konusunda Saray hükümetini defalarca uyardım. Yetmedi kapılarına dayandım. Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkmak; dilini, bayrağını, anayasasını değiştirmek istediklerini söyledim.



*Şimdi Rusya'da olanlar, umarım ders olur. Çünkü Rusya'nın Wagner'i, Türkiye'nin SADAT'ıdır. Buradan bir kez daha ilan ediyorum, halk düşmanı hiçbir paramiliter yapıya izin vermeyeceğiz.