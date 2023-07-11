Eskişehir'de bomba paniği

Yeniçağ'da yer alan habere göre İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı’nda bulunan İl Sağlık Müdürlüğü ek hizmet binası karşısında kimliği belirsiz bir şahıs tarafından unutulan şüpheli valiz, polis ekiplerini harekete geçirdi.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, çevrede geniş güvenlik tedbiri aldı.Çevredeki yaya ve araç trafiği durdurulurken, alanın yakınında bulunan bir çay bahçesinde oturanlar da tedbir amaçlı dışarı çıkarıldı.Özel kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı, şüpheli valize fünye yerleştirdi.Alanda arka arkaya gelen siren seslerinin ardından yapılan kontrollü patlatma ile şüpheli valiz imha edildi.Patlatılan valizde inceleme yapan ekipler, üniversite hazırlık kitapları ile karşılaştı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.