Samanyolu Haber /Dünya / Esrar kullanımını yaygınlaştırma kararı alan Tayland 1 milyon kenevir dağıtıyor /12 Haziran 2022 13:22

Esrar kullanımını yaygınlaştırma kararı alan Tayland 1 milyon kenevir dağıtıyor

Tayland'da tarım ve turizm ekonomisine katkı hedefiyle ülke genelinde esrar kullanımı ve satışını yaygınlaştırma kararı alan hükümet, vatandaşlara ücretsiz 1 milyon kenevir bitkisi dağıtmaya başladı.

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Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da hükümet keyif amaçlı marihuana (esrar) kullanımı ve satışını yaygınlaştırmak hedefiyle vatandaşlara kenevir bitkisi dağıttığı bir kampanya başlattı. Esrarın "narkotik suç" kapsamından çıkarılması üzerine bu suçtan tutuklu 3 bin kişi de serbest bırakıldı.

Reuters'e göre, vatandaşların evde esrar yetiştirmesi için 1 milyon ücretsiz kenevir bitkisi dağıtmaya başlayan hükümet, ilk etapta 1000 kenevir dağıttığını duyurdu. Bu kampanyayla, tarım ve turizmde ülke ekonomisine katkı hedefleyen hükümet kamuya açık alanlarda marihuana kullanımını yasaklamaya devam ediyor. 

TELEFON UYGULAMASIYLA TAKİP EDİLECEK
Hükümet, ülke genelinde vatandaşların marihuana yetiştirmesini akıllı telefon uygulamalarıyla kontrol etmeyi planlıyor. Habere göre, evde esrar yetiştirmek isteyenler "PlookGanja" isimli dijital uygulamaya kayıt olmak zorunda. Şimdiden milyonlarca kişi tarafından indirilen uygulamayı 300 binden fazla kişinin kullanmaya başladığı açıklandı.

THC ORANI YÜZDE 0,2'Yİ GEÇMEYECEK
Marihuana kullanımını 2018'de tıbbi alanda yasallaştıran Tayland, ülkede yasal esrar ticaretini yaygınlaştırma hedefini bu hafta başında açıklamıştı. Buna göre, kenevir bitkisindeki analjezik madde Tetrahidrokannabinol'un (THC) gıda ürünlerinde kullanımına yüzde 0,2 sınırlaması getirilmişti. Kararı duyuran Sağlık Bakanı Anutin Charnvirakul ise sosyal medya hesabından "esrarlı tavuk" tarifi paylaşmıştı. 
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