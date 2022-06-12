AKP'nin seçim planı: 'Herkes 1 oy getirse 24 milyon oy eder'

Hürriyet gazetesi yazarı Nuray Babacan, "AK Parti’nin geçen günlerdeki Kızılcahamam kampında yapıldı. Partinin Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, partinin 12 milyon üyesi bulunduğunu, bunların 2 milyon 200 bininin teşkilat mensubu olduğunu söyledi. Bu kişilerin 10 binden fazlası, milletvekili, belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyelerinden oluşuyor. Rakamları alt alta yazıp, 'Herkes bir oy getirse 24 milyon eder' denildiğini biliyoruz" diye yazdı.







Babacan yazısında, "Aynı toplantıda, başka bir hesaplama Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş tarafından yapıldı. Analize göre, hayatında bir döneminde AKP’ye en az bir kez oy vermiş seçmenin yüzde 38’i tereddütte. Yani bizim 'kararsız, gri alan ve kıyıda duranlar' dediğimiz kitle. Bunların üçte birinin partiye oy vermeme konusunda kararlı olduğu belirtiliyor. Kurtulmuş’un yaptığı saptamaya göre, bu kitlenin neredeyse tamamının AKP’den kopuş nedeni ekonomi. Ve Kurtulmuş sözlerini 'Türkiye’deki tüm seçimler önemlidir. Ama 2023 seçimleri bugüne kadarki en önemli seçim olacaktır' diyerek bitiriyor. Görünen o ki ince hesaplar başlamış. Santim santim seçmen analizi yapılıyor." ifadesini kullandı.