Samanyolu Haber /Gündem / Vali açıkladı: Kilis'in yüzde 38,47'si Suriyeli /12 Haziran 2022 13:35

Vali açıkladı: Kilis'in yüzde 38,47'si Suriyeli

Kilis Valisi Recep Soytürk, 'kentteki Suriyeli sayısı Türk nüfusunu geçti' iddiasının gerçek olmadığını belirterek "Suriyeli sayısı, kent nüfusunun yüzde 38,47'sine karşılık geliyor" dedi.

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 Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis'teki mültecilere yönelik iddialar üzerine basın toplantısı düzenledi. Belirli çevrelerce özellikle sosyal medyada 'Kilis'te Suriyeli sayısının Türk nüfusunu geçtiği yönünde gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunulduğunu' belirten Soytürk, "İl nüfusu 145 bin 826 olan Kilis ilinde 109 bin 687 geçici koruma kapsamında kayıtlı Suriyeli yabancı bulunmaktadır. Geçici korumaları 2 yıldan fazla bir süredir pasif halde bulunan 18 bin 504 yabancının kayıtları düşüldüğünde; Kilis ilinde bulunan geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı 91 bin 183'tür. Dolayısıyla nüfusu 145 bin 826 olan Kilis ilinde geçici koruma altındaki Suriyelilerle beraber toplam 237 bin 9 kişi yaşamaktadır. Bu kapsamda Kilis ilinde yaşayan Suriyeli sayısı, Kilis'te yaşayan toplam kişi sayısının yüzde 38,47'sine karşılık gelmektedir" dedi. 
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