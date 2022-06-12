Hz Muhammed (SAV): 'Ağaç kökü yemek zorunda kalsanız bile...'

15 Temmuz sonrası yaşanan ötekileştirme ve sosyal izalasyona maruz bırakma sürecinin köşe taşlarından biri de KHK'lılar için AKP Isparta İl Başkanı Osman Zabun'un söylediği “Ağaç kökü yesinler” sözleri oldu. Bu sözleri hadisler ışığında değerlendiren ilahiyatçı Tekineş, "Hadiste 'Ağaç kökü yemek zorunda kalsanız bile zalimlere boyun eğmeyin' buyrulmuş. Kalpleri başka dilleri başka sapkın önderlerden uzak durmayı emretmiş. Cehenneme giden yollara çağıran militanlara uyan ve onları kabul edenlerin cehenneme yuvarlanacağını haber vermiş, ifadelerini kullandı.









