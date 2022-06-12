Samanyolu Haber /Gündem / Hz Muhammed (SAV): 'Ağaç kökü yemek zorunda kalsanız bile...' /12 Haziran 2022 13:57

Hz Muhammed (SAV): 'Ağaç kökü yemek zorunda kalsanız bile...'

İlahiyatçı Ayhan Tekineş, KHK'lılar için söylenen 'ağaç kökü yesinler' sözünü YouTube kanalında Hadis-i Şerifler ışığında değerlendirdi.

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15 Temmuz sonrası yaşanan ötekileştirme ve sosyal izalasyona maruz bırakma sürecinin köşe taşlarından biri de KHK'lılar için AKP Isparta İl Başkanı Osman Zabun'un söylediği “Ağaç kökü yesinler” sözleri oldu. Bu sözleri hadisler ışığında değerlendiren ilahiyatçı Tekineş, "Hadiste 'Ağaç kökü yemek zorunda kalsanız bile zalimlere boyun eğmeyin' buyrulmuş. Kalpleri başka dilleri başka sapkın önderlerden uzak durmayı emretmiş. Cehenneme giden yollara çağıran militanlara uyan ve onları kabul edenlerin cehenneme yuvarlanacağını haber vermiş, ifadelerini kullandı.


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