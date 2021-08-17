Samanyolu Haber /Dünya / Eşref Gani’nin yardımcısı kendini cumhurbaşkanı ilan etti /17 Ağustos 2021 18:59

Eşref Gani’nin yardımcısı kendini cumhurbaşkanı ilan etti

Taliban'ın başkent Kabil'e girmesi sonrasında Afganistan'ı terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin yardımcısı Amrullah Saleh'in kendisini ülkenin geçici cumhurbaşkanı ilan ettiği belirtildi.

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Afganistan’ı terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin yardımcısı Amrullah Saleh, Afganistan anayasasına göre kendisinin geçici cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı.

Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk etmişti. Gani’nin yardımcısı Amrullah Saleh sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Afganistan anayasasına göre, cumhurbaşkanının yokluğunda, kaçışında, istifasında veya ölümünde cumhurbaşkanı birinci yardımcısının geçici cumhurbaşkanı olduğunu ifade ederek, “Şu anda ülkemdeyim ve meşru geçici cumhurbaşkanı benim. Desteklerini ve fikir birliğini sağlamak için tüm liderlere ulaşıyorum” dedi.
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