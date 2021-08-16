Samanyolu Haber /Dünya / "Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve çetesi ülkeyi sattı" /16 Ağustos 2021 09:44

"Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve çetesi ülkeyi sattı"

Afganistan Milli Savunma Bakanı General Bismillah Han Muhammedi, Taliban'ın başkent Kabil'e girmesinin ardından ülkeyi terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani'ye hitaben, "Zengin adam ve çetesi ülkeyi sattı" açıklamasında bulundu.

Kabil havalimanında can pazarı

Taliban, terk edilen Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girmesi sonrası yakın bir zamanda ülkenin resmi adının değiştirilerek "Afganistan İslam Emirliği" olacağını duyurmuştu.

Amerikan ve NATO askerlerinin ülkeyi terk etmesi sonrası Taliban örgütünün kısa sürede Afganistan'ın büyük bir bölümünde kontrolü ele geçirmesi ve başkent Kabil'e girmesi uluslararası kamuoyunu endişelendi.

Ancak Taliban'ın ilerleyişi sonrası bazı hükümet yetkililerinin ve ülke cumhurbaşkanının tavrı, yerel siyasetçiler arasında infiale yol açtı.

Afganistan Milli Savunma Bakanı General Bismillah Han Muhammedi, resmi Twitter hesabında paylaştığı mesajında Cumhurbaşkanı Eşref Gani hakkında "ağır" ifadeler kullandı.

Muhammedi yaptığı paylaşımda, "Zengin adam (Eşref Gani) ve çetesine lanet olsun! Ellerimizi arkadan bağladılar ve ülkeyi sattılar." diye yazdı.

Taliban örgütü, neredeyse hiçbir ciddi direnişle karşılaşmadan başkent Kabil'i ele geçirmişti. Bu durum ülkede yaşayan birçok kesimin tepkisine neden olmuştu.

"Afganistan halkı Eşref Gani'yi yargılayacak"

Mohammadi'den önce de Afganistan Ulusal Uzlaşma Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Gani'yi ülkeden kaçtığı için sert bir şekilde eleştirmişti. Abdullah yayınladığı videolu mesajında, "Afganistan Cumhurbaşkanı ülkeyi terk etti. Gerçek şu ki, Gani Afganları ve Afganistan'ı kötü bir duruma düşürdü. Allah ondan hesap soracak ve Afganistan halkı da yaptıkları sebebiyle onu yargılayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Aynı zamanda ekonomist ve akademisyen olan Eşref Gani, 2014 yılından bu yana Afganistan'ın cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturuyordu. Gani 2019'da ikinci kez seçilerek unvanını korumuştu.
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