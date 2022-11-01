Samanyolu Haber /Dünya / ETA'nın eski kadın liderine 425 yıl hapis cezası /01 Kasım 2022 11:13

ETA'nın eski kadın liderine 425 yıl hapis cezası

İspanya'da terörle ilgili davalara bakan Ulusal Mahkeme, eski ETA örgütünün kadın lideri Soledad Iparraguirre hakkında 1985'te polise karşı düzenlenen bombalı saldırıya katılmaktan dolayı 425 yıl hapis cezası verdi.

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Euronews'in haberine göre, ETA'nın 1992-1998 yıllarında liderliğini yapan "Anboto" lakaplı Iparraguirre, 19 Mayıs 1985'te Bask bölgesinin Vitoria kentindeki Mendizorroza Stadyumu'nda ulusal polise karşı bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilmek istenen terör saldırısıyla ilgili daha önceden beraat ettiği davada bu kez suçlu bulundu.

Yüksek Mahkemenin bir delilin geçersiz sayılma nedenini kabul etmemesi üzerine yaptığı itiraz sonrası Ulusal Mahkeme'de bir kez daha görülen davada, Anboto, stadyum önünde bomba imha ekiplerince etkisiz hale getirilen patlayıcıların olduğu aracı kullanan kişi olarak belirlendi.

Ulusal Mahkeme, Anboto'yu, söz konusu saldırı girişiminde 20 kişiyi öldürmeye teşebbüsten ve kolluk kuvvetlerine yönelik başka bir saldırıdan sorumlu tutarak toplamda 425 yıl hapis cezası verdi.

İspanya'daki mevcut ceza yasası gereği, 61 yaşındaki Anboto en fazla 30 yıl hapis yatacak.
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