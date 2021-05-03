Ethereum'dan bir rekor daha

Ethereum yüzde 3 civarında değer kazanarak Bitstamp borsasında 3 bin 051 dolar seviyesini buldu.







Bu yıl yüzde 300 yükseliş kaydeden Ethereum, aynı zaman dilimi içerisinde yüzde 95 değer kazanan popüler kripto para Bitcoin'den oran olarak daha fazla değerlendi.





Öte yandan bazı yatırımcılar, gelecekte küresel finans sisteminde yaşanacak değişim sonrası, blockchain üzerinden işlem gören ethereum kripto para biriminin çok daha fazla önem kazanacağı tahmininde bulunuyor.





Geçen hafta JPMorgan Chase'in Bitcoin fonu kuracağını duyurması, son günlerde düşüş yaşayan kripto para borsasını yeniden hareketlendirdi. JPMorgan Chase'in kararı, spekülatif yatırım olarak görülen kripto borsasının kurumsallaştığının bir göstergesi olarak yorumlandı.





ABD Başkanı Joe Biden'ın sermaye kazançlarında vergilendirmeyi artırma projesinin, dijital varlıklara yapılan yatırımı sınırlayacağı endişesiyle, geçtiğimiz günlerde Bitcoin ve benzeri kripto para birimleri ağır kayıplar yaşamıştı.



