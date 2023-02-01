Samanyolu Haber /Ekonomi / Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon geriledi /01 Şubat 2023 14:45

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon geriledi

Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık yüzde 0,4 azalırken, yıllık bazda enflasyon yüzde 8,5'e geriledi.

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ocak dönemine ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde aralıkta yüzde 9,2 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 8,5 seviyesine geriledi.

Euro Bölgesi'nde TÜFE ocakta bir önceki aya göre ise yüzde 0,4 geriledi.

Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun ocakta yüzde 9 olması yönündeydi.


Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 17,2 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 14,1 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 6,9 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 4,2 ile hizmetler izledi.

AB uyumlu verilere göre enflasyon, ocak ayında Letonya'da yüzde 21,6, Estonya'da yüzde 18,8, Litvanya'da yüzde 18,4, Slovakya'da yüzde 14,9, Hırvatistan'da yüzde 12,5, Avusturya'da yüzde 11,5, İtalya'da yüzde 10,9, Portekiz'de yüzde 8,6, Hollanda'da yüzde 8,4, Finlandiya'da yüzde 8, İrlanda'da yüzde 7,7, Belçika'da yüzde 7,5, Yunanistan'da yüzde 7,2, Fransa'da yüzde 7, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde 6,8, Malta'da yüzde 6,7, İspanya ve Lüksemburg'da yüzde 5,8 seviyesinde tespit edildi.

Eurostat, Almanya'nın enflasyon verilerini ise yayımlamadı. Almanya'da ocak ayı öncü enflasyon verilerinin yayınlanması yazılım sorunu nedeniyle 6-10 Şubat haftasına ertelenmişti.
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