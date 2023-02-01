Samanyolu Haber /Gündem / Kuzey Irak'taki Türk üssüne roket saldırısı /01 Şubat 2023 14:36

Kuzey Irak'taki Türk üssüne roket saldırısı

Kuzey Irak'taki bir Türk askeri üssüne roket saldırısı düzenlendi. Saldırıyı "Liwa Ahrar al-Iraq" adlı grup üstlendi. Hulusi Akar, Türkiye'nin bu tip saldırılara "misliyle" karşılık verdiğini belirtti.

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Kuzey Irak'taki bir Türk askeri üssüne roket saldırısı düzenlendi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin terörle mücadele kurumundan yapılan açıklamada, "Zilkan askeri üssüne sekiz roket atıldı" denildi. Kurum, roketlerden ikisinin üsse isabet ettiğini, saldırılarda can kaybı yaşanmadığını belirtti.

AFP'ye konuşan bir Türk güvenlik kaynağı da saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını ve üste herhangi bir hasar meydana gelmediğini söyledi. Ajansa konuşan Iraklı bir güvenlik kaynağı ise üsteki bir Iraklı müteahhidin yaralandığını belirtti.

Akar: Misliyle karşılık veriliyor
AKP Grup Toplantısı öncesinde Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ninova vilayetindeki üsse yönelik saldırıyla ilgili "Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde aralıksız ve artan bir şiddet ve tempoda terörü, teröristi yerinde, kaynağında yok etmek amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Mehmetçik o bölgelerde şiddetli soğuk ve derin kar olmasına rağmen artan bir kararlılıkla büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla mücadelesini sürdürüyor. Tabii zaman zaman taciz, saldırılar oluyor, bunlara gerekli karşılık da anında, misliyle veriliyor. Gerekli tedbirler alınıyor" açıklamasında bulundu. Akar, "terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar süreceğini" sözlerine ekledi.

El Cezire'nin haberine göre, saldırıyı Irak'taki İran destekli Haşdi Şabi paramiliter güçlerle bağlantılı olan "Liwa Ahrar al-Iraq" (Özgür Irak Tugayı) isimli grup üstlendi. Grup, yayımladığı açıklamada Türk güçleri çekilene kadar saldırılarını sürdüreceğini belirtti.
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