Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Ateş’in dayısı: Verilen sözler tutulmazsa dostlarımız konuşmaya başlayacak /01 Şubat 2023 15:13

Sinan Ateş’in dayısı: Verilen sözler tutulmazsa dostlarımız konuşmaya başlayacak

Sinan Ateş’in dayısı: Bize verilen sözler tutulmazsa herkes bildiğini söyleyecek, aile olarak kenarda oturacak hâlde değiliz!

SHABER3.COM

Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in dayısı Halil İbrahim Bozkurt, AKP’li bazı isimlerin cinayetin aydınlatılması için söz verdiğini söyledi. Bozkurt, “Eğer sözler tutulmazsa yurdun her köşesinden bizi bekleyen dostlarımız konuşmaya başlayacaklar.” dedi.

T24’ten Candan Yıldız’a konuşan Bozkurt, AKP’den kendilerine cinayetin aydınlatılması konusunda sözler verildiğini anlattı. Ateş’in kırkının çıkmasını beklediklerini ifade eden Bozkurt, “Sabırla bekliyoruz. Verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz. Biz de sözümüzü tutarak Sinan’ın kırkının çıkmasını bekliyoruz. Eğer sözler tutulmazsa yurdun her köşesinden bizi bekleyen dostlarımız konuşmaya başlayacaklar. Herkes bildiğini söyleyecek. Aile olarak kenarda oturacak halde değiliz.” ifadelerini kullandı.

30 ARALIK’TA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022’de motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Suikasta ilişkin soruşturma kapsamında 18 kişi tutuklanmıştı. Tetikçiden ise 32 gündür haber yok!
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sinan Ateş’in dayısı: Verilen sözler tutulmazsa dostlarımız... Sonraki Haber >>

Yeşil kuyruklu yıldız nedir? Nereden izleyebiliriz?

Yeşil kuyruklu yıldız nedir? Nereden izleyebiliriz?

Erdoğan'a 'Organize'işler'li gönderme: Bay bay hepiniz

Erdoğan'a 'Organize'işler'li gönderme: Bay bay hepiniz

Türkiye pasaportuyla seyahat edenler dikkat...

Türkiye pasaportuyla seyahat edenler dikkat...

AKP'li Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki çocuğuna villada Ferrari kullandırdı

AKP'li Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki çocuğuna villada Ferrari kullandırdı

Özgür Demirtaş, 29 gün sonra haklı çıktı, Ahmet Hakan kalakaldı

Özgür Demirtaş, 29 gün sonra haklı çıktı, Ahmet Hakan kalakaldı

Bahçeli: Bıyığını kesmiş ayrılanlar varmış

Bahçeli: Bıyığını kesmiş ayrılanlar varmış

Siyaseti hareketlendiren paylaşım: 4 Şubat'ta Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mı açıklanacak?

Siyaseti hareketlendiren paylaşım: 4 Şubat'ta Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mı açıklanacak?

ABD'deki 'polis şiddeti' protestoları genişliyor

ABD'deki 'polis şiddeti' protestoları genişliyor

Mümtazer Türköne yıllar sonra konuştu

Mümtazer Türköne yıllar sonra konuştu

Erdoğan şarkı söyledi, duyanlar inanamadı; İşte o anlar!

Erdoğan şarkı söyledi, duyanlar inanamadı; İşte o anlar!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:38:08