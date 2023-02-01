Sinan Ateş’in dayısı: Verilen sözler tutulmazsa dostlarımız konuşmaya başlayacak

Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in dayısı Halil İbrahim Bozkurt, AKP’li bazı isimlerin cinayetin aydınlatılması için söz verdiğini söyledi. Bozkurt, “Eğer sözler tutulmazsa yurdun her köşesinden bizi bekleyen dostlarımız konuşmaya başlayacaklar.” dedi.





T24’ten Candan Yıldız’a konuşan Bozkurt, AKP’den kendilerine cinayetin aydınlatılması konusunda sözler verildiğini anlattı. Ateş’in kırkının çıkmasını beklediklerini ifade eden Bozkurt, “Sabırla bekliyoruz. Verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz. Biz de sözümüzü tutarak Sinan’ın kırkının çıkmasını bekliyoruz. Eğer sözler tutulmazsa yurdun her köşesinden bizi bekleyen dostlarımız konuşmaya başlayacaklar. Herkes bildiğini söyleyecek. Aile olarak kenarda oturacak halde değiliz.” ifadelerini kullandı.





30 ARALIK’TA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ





Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022’de motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Suikasta ilişkin soruşturma kapsamında 18 kişi tutuklanmıştı. Tetikçiden ise 32 gündür haber yok!