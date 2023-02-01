11 Eylül'ün arkasında İsrail var diyen papaz, 12 yıl ceza aldı

Hizbullah'ın askeri kanadının üst düzey bir komutanıyla 2006'da "izinsiz görüştüğü" belirtilen Sizer'in "Hıristiyan-Yahudi ilişkilerini baltaladığı" kaydedildi.



İngiltere'de görülen davada 69 yaşındaki emekli papazın, Facebook'ta İsrail'in İkiz Kulelerin yıkılmasında parmağı olduğunu öne süren "antisemit" bir makaleyi paylaştığı hatırlatıldı.



Sizer, Ocak 2015'te makalenin linkini yorumla birlikte paylaşıp, "Bu antisemitik mi? Eğer öyleyse, şüphesiz kaldırmam istenecektir." demişti.



İngiliz Yahudileri Temsilciler Kurulu'nun Sizer'a yönelttiği 11 suçlamadan dördünü kabul eden kilise mahkemesi, "bir memurun makamına ve işine yakışmayan" davranışlar sergilediğine hükmetti.



Sizer, geçtiğimiz Aralık ayında mahkemenin hakkında verdiği ilk kararının ardından yaptıklarından dolayı özür diledi.



11 Eylül ile ilgili makaleyi paylaştığı için "özellikle üzgün" olduğunu belirten Sizer, "Davranışlarıma yönelik eleştirileri kabul ediyorum ve neden olduğum incinme ve kırgınlık için içtenlikle özür diliyorum." şeklinde konuştu.



Sizer'in 13 Aralık 2030 tarihine kadar herhangi bir görevi yerine getirmesinin yasaklandığını duyuran mahkeme sözcüsü, "Bu, Sizer'in görevden uzaklaştırılmasından bu yana aldığı dört yıllık cezaya ek olarak sekiz yıllık bir yasak anlamına geliyor. Mahkeme heyeti, görevi kötüye kullanma bulguları nedeniyle 12 yıllık bir yasaklamanın uygun olduğu sonucuna vardı." dedi.



Canterbury Başpiskoposu da kararın ardından "Stephen Sizer'in davranışlarının Hristiyan-Yahudi ilişkilerini baltaladığı, komplo teorilerine ve kamusal Hristiyan hizmetinde ve kilisede yeri olmayan mecazlara cesaret verdiği açıktır." açıklaması yaptı.