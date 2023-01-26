Euro güne rekorla başladı!

Önceki kapanışı 20,51 seviyesinde olan Euro/TL, güne yüzde 0,19'luk yükselişle başlayarak 20,55 seviyesinden işlem görüyor.



Dolar/TL ise 18,80 seviyesinden fiyatlanıyor. Dolar/TL, çarşamba gününü 18,79'dan tamamlamıştı.

Gram altın rekor tazeledi

Altın, negatif ABD verilerinin dünyanın en büyük ekonomisinde ekonomik daralma endişelerini artırmasıyla bu yıl yüzde 6’ya ulaşan değer kazancını korudu. Gram altın 1.178 TL'yi görerek rekor kırdı.

Altın, negatif ABD verilerinin ekonomik daralma endişelerini artırmasıyla kazançlarını korumayı sürdürüyor.



Ons altındaki güçlü yükseliş gram altın fiyatlarına da pozitif yansıdı. Gram altın fiyatları 1178,8 lira ile tarihi seviyeye yükseldi.



Gram altın şu sıralar 1178 lira seviyesinden alıcı buluyor.



Spot piyasada altın satış fiyatları ise;



Çeyrek altın 1943 lira,



Yarım altın 3887 lira,



Cumhuriyet altını 7749 liradan satılıyor.

