Ev sahibi Almanya Euro 2024'e veda etti! İspanya yarı finalde...

Euro 2024 Çeyrek Final maçında İspanya, Almanya ile karşı karşıya geldi. Stuttgart Arena'da oynanan ve uzatmalara giden maçı İspanya 2-1 kazandı.



İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Dani olmo, 119. dakikada Mikel Merino kaydetti. Almanya'nıntek golü 51. dakikada Wirtz'ten geldi.



İspanya'da Barcelona forması giyen Pedri, 8. dakikada sakatlanarak yerini Dani Olmo'ya bıraktı. Pedri'nin yerine oyuna giren Olmo, 1 gol ve 1 asistle yıldızlaştı.



YAMAL TARİHE GEÇTİ



Lamine Yamal, Avrupa Şampiyonası tarihinde 20 yaşına girmeden önce bir turnuvada üç asist yapan ilk oyuncu oldu.



İspanya maçında sarı kart gören Antonio Rüdiger, bir sonraki maç için cezalı duruma düştü. Almanya turu geçebilseydi Rüdiger forma giyemeyecekti.



İspanya'nın yarı finaldeki rakibi Portekiz - Fransa maçının galibi olacak.