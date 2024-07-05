Hollanda maçı öncesi Almanya'da flaş karar! Tüm personel alarm seviyesine geçti!

Avusturya maçınca gol sevinci sonrası Merih Demiral'e verilen 2 maçlık cezanın ardından Almanya'da flaş bir karar alındı. Berlin Polis Sendikası, Türkiye-Hollanda maçını en yüksek riskli maç olarak belirledi.



Bununla birlikte tüm personellerin alarm seviyesinde tutulduğu açıklandı.



"EN YÜKSEK RİSKLİ MAÇ"



Cumhuriyet'te yer alan habere göre yapılan açıklamada, "Türkiye-Hollanda, geriye kalan maçlar arasında emsali olmayan en yüksek riskli maç. Bu maç için mümkün olan bütün personeli alarm seviyesinde tutuyoruz. Federal düzeyde ve eyaletlerden de destek bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Berlin polis sözcüsü Stefan Petersen-Schümann ise acil servislerin tam sayısının ancak maç günü açıklanabileceğini söyledi.



Türkiye-Hollanda maçı 6 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak.



