Evsize 3 bin 150 TL ceza!

"Gidecek yerim yok." diyen Ali Çiçek'e polis memurları yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL para cezası kesti.





Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması cuma akşamı 21:00 itibariyla başladı.





Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri sokakta olan kişilere denetim gerçekleştirdi.





Polis memurlara sokakta olan Ali Çiçek'e yasaktan haberi olup olmadığı soruldu.





Çiçek ise, "Biliyorum, fakat gidecek yerim yok." dedi. Polis ekipleri Çiçek'e sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai kesmesi sosyal medyada eleştirildi.