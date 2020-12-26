Samanyolu Haber /Gündem / Evsize 3 bin 150 TL ceza! /26 Aralık 2020 23:30

Evsize 3 bin 150 TL ceza!

Hafta sonu sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesi ile evsiz bir kişiye 3 bin 150 TL ceza kesilmesi sosyal medyada eleştirildi.

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"Gidecek yerim yok." diyen Ali Çiçek'e polis memurları yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL para cezası kesti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması cuma akşamı 21:00 itibariyla başladı.

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri sokakta olan kişilere denetim gerçekleştirdi.

Polis memurlara sokakta olan Ali Çiçek'e yasaktan haberi olup olmadığı soruldu.

Çiçek ise, "Biliyorum, fakat gidecek yerim yok." dedi. Polis ekipleri Çiçek'e sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai kesmesi sosyal medyada eleştirildi.
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