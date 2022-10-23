EYT’de kritik detay

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yasal düzenleme çalışmaları devam ederken, insanların EYT düzenlemesinden nasıl yararlanabileceklerine ilişkin merak edilenler de artıyor. Bunlar arasında, birden fazla statüde çalışanlar da bulunuyor.







Birden fazla statüde çalışanlar EYT’den nasıl yararlanacak? SSK’deki çalışması emekli olmaya yeten bir EYT’li Bağ-Kur’dan emekliliğe zorlanabilir mi?





Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, kritik iki soruyu köşesinde değerlendirdi.





YARGITAY KARARINA DİKKAT ÇEKTİ

Kanunda farklı statülere tabi çalışmış olanların hizmet sürelerinin, emekliliğe hak kazanıldığı tarihte birleştirilmesinin öngörüldüğünü söyleyen Kıvanç, yine kanuna göre son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde, hizmet süresi fazla olan statüde, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu statüde emekli aylığı bağlanacağının düzenlendiğini söyledi.





Bu konuda mevcut durumda bir Yargıtay kararına işaret eden Kıvanç, “Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 30 Mart 2012 tarihinde verdiği (Esas No: 2012/21-211, Karar No: 2012/269) karar, hizmet süresi tek başına herhangi bir statüde emekli olmaya yeterli olanların hizmet birleştirmesine zorlanamayacağı şeklinde olmuştur. Söz konusu kararda, “2829 Sayılı Yasanın amacı hiçbir kurumdaki hizmeti aylık bağlanmasına yeterli olmayan sigortalı ve hak sahiplerine aylık bağlanmasını sağlamak ve değişik kurumlardaki hizmetler birleştirilerek ziyan olmasını önlemektir” denildi” diye yazdı.





RET CEVABI ALANLAR MAHKEMEYE BAŞVURMAK ZORUNDA

Bu statüdekilerin EYT düzenlemesi çıktığında öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu’na, sadece SSK’ye tabi hizmetleriniz dikkate alınarak emeklilik aylığı bağlanması talebinde bulunması gerektiğini belirten Kıvanç, ret cevabı verildiğinde de konunun yargıya taşınabileceğini söyledi.





Kıvanç bu konuda, ya SGK’nın söz konusu yasaya ilişkin uygulamasını Yargıtay kararlarına uyumlu hale getirmesi, ya da kanun değişikliği yapılarak bu konuda açık bir hüküm konulması gerektiğinin de altını çizdi.