Samanyolu Haber /Ekonomi / EYT'de maaş bağlanan kişi sayısı açıklandı /13 Temmuz 2023 08:22

EYT'de maaş bağlanan kişi sayısı açıklandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, emeklilikte yaşa takılan kaç kişiye aylık bağlandığını açıkladı.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, AKP'nin 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin Genel Kurul görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı

Muş, aylığı bağlanan emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili soruya şöyle cevap verdi: "SGK tarafından, EYT düzenlemesinin yürürlüğe girdiği 3 Mart 2023 tarihi itibariyle yoğun bir müracaat yapıldı. Oradaki personel ilave çalışmak durumunda kaldı. Bugüne kadar 1,9 milyon başvuru alınmıştır.

Bunlar hem kuruma hem de e-Devlet üzerinden olmak üzere, mükerrer başvurular buna dahildir. Bazı vatandaşlarımız iki kez başvurmuşlar… Bugün tarihi itibariyle toplamda 1,6 milyon vatandaşımızın aylık bağlanma işlemleri ve sigortalar bilgilendirilmiştir."
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