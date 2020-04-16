EYT'lilerden Mansur Yavaş'a büyük destek

Yıllardır haklarına kavuşacakları günü bekleyen ve ekonomik açıdan zor günler yaşayan EYT’liler(Emeklilikte Yaşa Takılanlar), Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim öncesi ve sonrasında tüm imkanları ile yanlarında olmasını unutmadı.







Ankara EYT Sosyal Yardımlaşma Derneği, ekonomik açıdan zor bir süreçten geçmelerine rağmen aralarında para toplayıp dezavantajlı grupta yer alan vatandaşların yaklaşık 5000 TL tutarındaki ihtiyaçlarını karşıladı.





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “İyilik hastalıktan daha bulaşıcıdır” sloganı ile başlattığı kampanyaya destek olmak isteyen EYT’liler, ekonomik açıdan zor günler yaşanan bugünlerde bir araya gelerek büyük bir toplumsal dayanışma örneği sergilediler. Kendileri de birçok yönden ekonomik zorluklarla mücadele eden EYT’liler, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek harekete geçtiler.





67 EYT’LİDEN YAKLAŞIK 5000 TL’LİK DESTEK





Kiminin 15 TL, kiminin 100 TL verdiği dayanışma organizasyonunda Ankara EYT Sosyal Yardımlaşma Derneği’ne kayıtlı ve aralarında Başkan Ersin Kotan’ın da bulunduğu 67 EYT’li, yaklaşık 5000 TL toplayarak ihtiyaç sahiplerinin taleplerini karşıladı.