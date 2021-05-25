Samanyolu Haber /Gündem / Eyüpsultan’da gerginlik: Bir grup, İmamoğlu’nun aracını durdurmaya çalıştı /25 Mayıs 2021 15:28

Eyüpsultan’da gerginlik: Bir grup, İmamoğlu’nun aracını durdurmaya çalıştı

Eyüpsultan'da kentsel dönüşüm projesi temel atma törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aracı, bir grup tarafından durdurulmak istendi. Polis protestocu grubu uzaklaştırarak yolu açtı. İmamoğlu'nun içinde bulunduğu minibüs ve koruma araçları sokaktan uzaklaştı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan Yeşilpınar Dönüşüm Projesi'nin temel atma törenine katıldı. İmamoğlu törenin ardından alandan ayrılırken bir grup, İmamoğlu'nun aracını durdurmaya çalıştı.

Proje alanı içinde kalan parkın yıkılmasını istemediklerini belirten grup, İmamoğlu'nun makam aracını durdurmak istedi.

Polisin uzaklaştırmak istediği kişiler önce İmamoğlu'nun koruma aracına, ardından da makam aracına vurdu.

Polis protestocu grubu uzaklaştırarak yolu açtı.

Ekrem İmamoğlu'nun içinde bulunduğu minibüs ve koruma araçları sokaktan uzaklaştı.


İMAMOĞLU'NDAN PAYLAŞIM

Öte yandan Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan Yeşilpınar Dönüşüm Projesi hakkında bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında İki fotoğrafa yer veren İmamoğlu, "Solda birkaç kepçe darbesiyle yıkılan çürük yapılar, sağda yeni yapacağımız güvenli ve yeşil alanları olan konutlar" notunu düştü.
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