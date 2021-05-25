Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker'den Süleyman Soylu'ya: Sana bir hediyem var /25 Mayıs 2021 15:33

Sedat Peker'den Süleyman Soylu'ya: Sana bir hediyem var

Suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik, "Süslü Süleyman, saat akşam altıda sana bir hediyem var" dedi. Peker, kardeşi Atilla Peker'in Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili anlatmak istediklerinin kayda geçilmediğini belirtti.

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Suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında yeni bir açıklamada bulundu.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Peker, Soylu'ya yönelik, "süslü süleyman, saat akşam altıda sana bir hediyem var. Dediğim gibi, etlerini parça parça koparacağım (mecazi anlamda)" dedi.

Peker, bir diğer paylaşımında ise dün gözaltına alınan kardeşi Atilla Peker'in adli kontrol şartıyla serbet bırakıldığını söyledi.

Peker açıklamasında, "Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili anlatmak istedikleri kayda geçirilmemiştir" ifadelerini kullandı.


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