Samanyolu Haber /Gündem / Facebook'tan Erbakan'ın partisiyle ilgili yeni karar /20 Şubat 2022 20:58

Facebook'tan Erbakan'ın partisiyle ilgili yeni karar

Facebook yönetiminin, koronavirüs aşısı karışıtı paylaşımlar nedeniyle Fatih Erbakan'ın genel başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi'nin sayfasını kapatma kararı aldığı belirtildi.

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Yeniden Refah Partisi, resmi Facebook sayfalarının partinin genel başkanı Fatih Erbakan'ın koronavirüs ile ilgili paylaşımları nedeniyle kapatıldığını duyurdu.

Yeniden Refah Partisi tarafından yapılan açıklamada "Partimizin resmi Facebook sayfası kapatıldı! Onlar sesimizi kısmaya çalışsalar da bizler çok daha gür bir şekilde doğruları söylemeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, "Onlar istiyor diye pes edecek değiliz. Milli görüş çizgisinde yola devam. Partimizin Facebook sayfası, Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın 'Covid-19 hakkındaki gerçekleri ve doğruları haykırması' gerekçe gösterilerek kapatılmıştır. Onlar sesimizi kısmaya çalışsalar da bizler çok daha gür bir şekilde doğruları söylemeye devam edeceğiz” denildi.
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