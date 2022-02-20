Ataması yapılmayan 32 yaşındaki öğretmen intihar etti

Mersin'de ataması yapılmayan coğrafya öğretmeni İsmail Karahan intihar etti.Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan ve ataması yapılmadığı için geçimini sağlamak üzere seyyar satıcılık yapan 32 yaşındaki İsmail Karahan, intihar ederek yaşamına son verdi. Karahan'ın yakınları, ekonomik zorluklar nedeniyle kendisinin zor günler geçirdiğini belirtti.Hayatını kaybeden Karahan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.