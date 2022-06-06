Samanyolu Haber /Gündem / Fahri Kasırga ve Nihat Hatipoğlu da istifa etti: YÖK'te neler oluyor? /06 Haziran 2022 13:35

Fahri Kasırga ve Nihat Hatipoğlu da istifa etti: YÖK'te neler oluyor?

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun, YÖK'teki görevlerinden istifa ettiği ileri sürüldü.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi 6 kişinin görevine son verilmiş ve yerlerine 5 yeni üye atanmıştı.

Erdoğan'ın kuzeni Cengiz Er'in sahibi olduğu SuperHaber'in iddiasına göre YÖK'te istifalar devam ediyor. İddiaya göre, 2015 yılından bu yana YÖK üyeliği yapan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile 2017 yılından beri kurul üyesi olan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, YÖK üyeliği görevlerinden istifa etti.

Habere göre; Kasırga ve Hatipoğlu'nun istifaları ile boşalan ve geçen hafta yapılan yeni atamalarla boşta bulunan bir üyelik için yarın YÖK'te seçim yapılacak.

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