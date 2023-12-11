Fair-Play ödüllü saldırgan Faruk Koca

22 ve 23. dönem AKP Milletvekili olan Koca, Ankaragücü'nün son seçiminde 1058 oyun 802'sini alarak 2021'de başkanlık koltuğuna oturmuştu.





Ankaragücü-Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, TFF tarafından Fair Play/Adil Oyun Başkan/Yönetici Ödülü'ne layık görüldüğü ortaya çıktı.Başkent'te oynanan mücadele 1-1'lik skorla sona ererken, iki kırmızı kartın çıktığı maçta, konuk ekip Rizespor beraberlik golünü 90+7'de buldu. Maçın bitiş düdüğüyle beraber sahaya dalan Ankaragücü Başkanı Koca, Meler'i yumrukladı.Yere düşen hakem Meler'in tekmelendiği görüntüler ortaya çıkarken, TFF'nin, geçtiğimiz aralık ayında Fair Play/Adil Oyun Başkan/Yönetici Ödülü'nü Faruk Koca'ya vermesi yeniden gündem oldu.Öte yandan, bir televizyon kanalında yorumculuk yapan teknik direktör Hikmet Karaman, Faruk Koca'nın kendisine de saldırdığını açıkladı.Şubat 2021'de Ankaragücü'nü çalıştıran Karaman, "Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Ankaragücü’nü çalıştırırken bana da yumrukla saldırdı." ifadelerini kullandı.