Samanyolu Haber /Spor / TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Bu yumruğun bedelini ödeyecekler /12 Aralık 2023 00:03

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Bu yumruğun bedelini ödeyecekler

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'in yumruklu saldırıya uğramasının ardından konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 'Bu yumruğun bedelini ödeyecekler' dedi.

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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.

Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü ile birlikte sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Aldığı darbeyle yere düşen Meler sahaya giren diğer şahıslar tarafından yerde teklemelendi.

YERDE TEKLEMELENDİ

Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı güvenlik güçleri sakinleştirmeye çalıştı.

Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.

Bu sırada MKE Ankaragücü taraftarı başkanları Faruk Koca'ya destek vererek tezahürat yaptı. Tribünlerden de sahaya giren taraftarlar oldu. Bu taraftarlara güvenlik görevlileri müdahale etti.

AMBULANS İLE AYRILDI

Uğradığı saldırının ardından güvenlik güçlerinin korumasında soyunma odasına giden Meler, stadyumu ambulans ile terk etti.

BÜYÜKEKŞİ: "UTANÇ DOLU YUMRUK"

Yaşananların ardından canlı yayına bağlanan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi şu ifadeleri kullandı; "Az önce Riva'da toplantı yapıyorduk. Haberi aldıktan sonra acilen Yönetim Kurulu'nu toplantıya davet ettim. Levent'te toplanacağız. Hakemleri hedef gösterenler bu gece olanları düşünsün. Taraftarlar iyi bir düşünsün. Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya katılan herkes, bedelini ödeyecek. Kimse, kimseye yumruk atamaz. Özellikle bir hakeme bunu yapamazlar. Çok üzgünüm. Detayları kamuoyu ile paylaşacağız"
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