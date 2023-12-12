Hakem Meler'e tekme atan 2 kişi gözaltına alındı

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre olayda hakem Halil Umut Meler'e tekme atan 2 kişi gözaltına alındı.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ve adamlarının Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'i darp etmesine ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırının gerçekleştiği olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır." bilgisini verdi.Öte yandan Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı da saldırıya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını ve Ankara Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü'ne "Tüm şüphelilerin tespit edilmesi, göz altına alınıp mevcutlu olarak Başsavcılıkta hazır edilmeleri" talimatı verildiğini duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle: "Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı yasaya aykırılık ve kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama suçlarından 6222 S.Y. 17/1, TCK’nın 86/2-3 maddeleri gereğince Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma devam etmekte olup tüm şüphelilerin tespit edilmesi, göz altına alınıp mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."