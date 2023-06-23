Faiz formülü tutmayan Mehmet Şimşek'ten yeni açıklama

Merkez Bankası’nın faiz artışı piyasada yeterli bulunmayınca döviz kurlarında yukarı hareket başlamıştı. Kurlar durulmayınca Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten bir açıklama daha geldi.







Diken'in aktardığına göre İstanbul’a gitmek için Ankara Esenboğa Havalimanı’nda bulunan Şimşek, şunları söyledi: “Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız. Merkez Bankasının dünkü açıklamasında belirtildiği gibi bu bir süreçtir. Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir.”





Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Şimşek’in, Merkez Bankası Başkanlığı’naysa Hafize Gaye Erkan’ın atanmasıyla uzun süredir arka kapı satışlarıyla dizginlenen kur, serbest bırakıldı. Dünse Merkez Bankası, faizi 6,5 puan artırarak yüzde 15’e çekti.







Ama bu artış beklentinin altında kalınca dövize ‘ters’ tepki yaptı. Faiz kararı öncesi 23,5 seviyesinde olan dolar/TL, faiz kararı açıklandıktan yarım saat sonra 24’ü geçti. Dolar/TL saat 13:30 itibariyle 25,6 seviyesine gelerek yeni bir rekor kırdı. Avro kurundaysa 27,8 lira seviyesi görüldü.





Şimşek dün de devreye girmiş, faiz kararında ‘öngörülebilirliği’ vurgulayarak ‘serbest piyasa’ sözü vermişti. Ama bu açıklama kurlardaki artışı durduramamıştı.