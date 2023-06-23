Aziz Yıldırım aday mı oluyor?

Beylerbeyi Bosphorus Palace Hotel’de gerçekleşen basın toplantısında Yıldırım’a, Fenerbahçe Eski Asbaşkanlarından Şekip Mosturoğlu eşlik etti.







Basın toplantısında Fenerbahçe’nin 5 yıldızlı logosunu kullanan Aziz Yıldırım, “5 yıl önce biten kongreden sonra Fenerbahçe ile ilişkimi kestim. Beni hiç rahat bırakmıyorsunuz. Basın, Fenerbahçe Kongre Üyeleri ve taraftar... Daha mutlu yaşamak için hayatımı devam ettiriyorum” diyerek konuşmasına başladı.





“Pendikspor'a yenilip, Türkiye Kupası'ndan elendiğimiz sene kongre kararı aldık. Kimse çıkmadı, tek başıma kaldım ama güçlü bir yönetim yaptık” diyen Yıldırım, "Ben geçmişte güvenoyu almak için defalarca kongre kararı aldım ama başkan adayı çıkmadı. Yine de kongreye gittim. Bunlardan korkmamak lazım. Ali Bey, kongre yapacağını söylese ve güvenoyu alsa hiç kimse yıl sonuna kadar kendisini zorlamaz” ifadelerini kullandı.







Yeniden aday olup olmayacağı merak konusu olan Aziz Yıldırım, yeni adayda aradığı şartları sıraladı. Bu şartların oluşmaması halinde aday olacağını belirten Yıldırım, "Adaylar çıksın. Çıkmalıdır. En doğru adayı camiamız destekleyecektir. Biz de camianın fertleri olarak destek oluruz. Fenerbahçe başkansız kalmaz. En zor zamanlarda, en ağır mali koşullarda başkan adayları çıkmıştır. 116 yıllık kulüp tarihimiz de bu şekilde gelişmiştir. Fenerbahçe başkansız kalmaz. Herkes Fenerbahçe’ye koşarak gelir, sahip çıkar. Kimse görev almaktan kaçınmaz. Yeni adaylar, genç adaylar ortaya çıkmalıdır. Cesur olun. Fenerbahçe büyüktür. Başkan adayı mutlaka ortaya çıkar. Sayın Ali Koç’un başarılı olmasını isterim. O başarılı olunca Fenerbahçe’miz de başarılı olacaktır. Fenerbahçe’nin başarılı olması başta ben olmak üzere tüm Fenerbahçelileri mutlu eder. Ali Bey, başarısızlıklarının ardından 'başkan adayı yok', 'varsa başkan adayı çıksın bırakayım' söylemlerine sarılmayı bıraksın. Ali Beyin başkan olarak kalış sebebi, gerekçesi 'aday yok, aday çıksın' olmasın. Başarılı olsun devam etsin. Başarısız olduğunda böyle Fenerbahçe’de hiçbir karşılığı olmayan mazeretlere sarılmasın. Kimse merak etmesin, Fenerbahçe’nin başkan adayının olmaması ihtimal dahilinde değildir. Hiç kimse aday olarak ortaya çıkmaz ise ben buradayım" dedi.







