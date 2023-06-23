Samanyolu Haber /Gündem / Şimşek konuştu, doların yükselişi hızlandı /23 Haziran 2023 16:28

Şimşek konuştu, doların yükselişi hızlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in kademeli artış söylemlerinin ardından dolar kurunda yükseliş hızlandı.

SHABER3.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın beklentilerin altında gerçekleştirdiği faiz artırımı sonrası bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamaları sonrası dolar/TL kurunda yükseliş hızlandı.

Buna göre bankalararası piyasada dolar/TL kuru TSİ 13.50’de yüzde 2,76 yükselişle 25,56 seviyese çıktı. Böylelikle dolar/TL son 3 günde yüzde 8'in üzerinde artış yaşamış oldu. Kur perşembe gününü ise yüzde 5,7 yükselişle 24,9075 seviyesinde tamamlamıştı.

Yabancı kurumların faiz kararına tepkisi nasıl oldu?
Goldman Sachs’a göre bir faiz çapası olmadan lirayı tamamen serbest bırakmak oldukça zor olacak.

Bankanın ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil, faiz kararı sonrası konuyla ilgili yayımladıkları raporda, lirayı istikrara kavuşturma ve enflasyonu düşürmede önümüzdeki haftalarda iletişimin anahtar faktör olacağını belirtti.

Citi stratejistleri Luis E Costa Ve Bhumika Gupta ise TCMB'nin faiz artırım kararı sonrası yayımladıkları notta, “Model portföyümüzde uzun dolar/TL pozisyonuna geri dönüyoruz” dedi.

Kurum 30 hedefi ve 22 zarar kes seviyeleriyle, 3 aylık forward dolar/TL alımı önerdi.

Stratejistler kararlarına gerekçe olarak ise dolar talebini artırabilecek KKM’nin kısmi olarak kaldırılması gibi olası beklentilerini gösterdi.

Almanya'nın ikinci büyük bankası Commerzbank ise faiz artırmanın TL'de istikrar sağlamak için yeterli olmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Buna göre Commerzbank ekonomistleri, hiç bir faiz artış büyüklüğünün Türk lirasında istikrarı sağlamak için yeterli olmayacağını savundu.

Ekonomistler ayrıca Türk lirasında istikrarın sağlanması yardımcı olacak tek değişkenin, yeni politika rejimine başarıya ulaşana kadar bağlı kalınacağının gösterilmesi olacağını ifade etti.

JPMorgan ise TCMB Para Politikası Kurulu'nun dünkü toplantısının ardından yaptığı değerlendirmede, TCMB'nin para politikasını "daha kademeli" sıkılaştırmasını beklediğini belirtirken, yıl sonu için yüzde 30 olan faiz tahminini değiştirmedi.

Buna göre banka, Türkiye için 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 45,5'ten yüzde 50'ye yükseltti.

JPMorgan, Türk ekonomisi için 2023 yılı GSYH büyüme tahminini ise yüzde 2,5'ten yüzde 3,2'ye çıkarırken, cari işlemler açığının GSYH'ye oranına yönelik beklentisini de yüzde 3,2'den yüzde 4,5'e revize etti.

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