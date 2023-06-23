Yunanistan'da seçime geri sayım: Miçotakis tek başına iktidara yakın

Yunanistan, 21 Mayıs seçimlerinde hiçbir partinin tek başına iktidara gelememesinin ardından, 25 Haziran Pazar günü yeniden sandık başına gidiyor. Mayıs seçimlerini önde tamamlayan Kiryakos Miçotakis'in muhafazakâr Yeni Demokrasi (YD) partisi, pazar günkü seçimler öncesi yapılan anketleri önde götürüyor.







Son anketler, Yeni Demokrasi'nin tek başına hükûmeti kurabilecek çoğunluğa ulaşabileceğini gösteriyor. Fakat olası seçim başarısına rağmen, partinin yeni kurulacak mecliste anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaşması beklenmiyor.





Seçimlere küçük partiler de ayrı bir heyecanla katılıyor. Son araştırmalara göre, iki sol ve iki aşırı sağ parti yüzde 3'lük barajı aşıp yeni meclise girebilmek için mücadele veriyor.





YD TEK BAŞINA İKTİDAR, KÜÇÜK PARTİLERİN DURUMU BELİRSİZ

Yunanistan'ın büyük medya kuruluşları anket şirketleri ile işbirliğine giderek partilerin son oy oranlarını kamuoyuyla paylaşıyor Son olarak, Pulse, GPO ve Alco şirketlerinin sırasıyla SKAI, Star ve Alpha basın kuruluşlarına sunduğu üç anket, YD'nin 25 Haziran'da yapılacak seçimlerinden sonra tek başına iktidara geleceğini ortaya koydu.





YD ile SYRİZA arasındaki fark 19 ila 23 puan arasında değişirken, küçük partilerin safında meclise girme mücadelesini şimdilik sadece eski meclis başkanı Zoi Konstantopoulou'nun liderliğindeki Özgürlük Seyri kazanmış görünüyor. Eski maliye bakanı Yanis Varoufakis'in liderliğindeki MERA25 şimdilik yüzde 3'lük meclis barajını aşabilmiş değil. Aynı şekilde iki aşırı sağ oluşum NİKİ ve Spartalılar da şu ana dek barajı aşabilmiş değiller.





Küçük partilerin oy oranlarındaki belirsizliğe rağmen her olasılığa hazırlıklı olmak isteyen anketörler dokuz partili bir parlamento senaryosunu hesaplamaya başlamış durumda.





PULSE ANKETİ: YD-SYRİZA FARKI 19 PUAN

Parlamentoya girecek partilere bağlı olarak YD'nin sandalye sayısı 158 ile 166 arasında değişirken, SYRİZA'nın sandalye sayısı ise 53-55 arasında görünüyor.





SKAI televizyonu adına Pulse tarafından 18-20 Haziran tarihleri arasında oy kullanma hakkına sahip 1016 yetişkinden oluşan bir örneklem üzerinde gerçekleştirilen son ankete göre, YD ile SYRİZA arasındaki fark 19 puan.





YD, 21 Mayıs seçimlerinden bir ay sonra, SYRİZA'ya karşı neredeyse 20 puanlık liderliğini koruyor. Geçerli oylar temelinde Miçotakis'in partisi oyların yüzde 38,5'ine ulaşırken, SYRİZA'nın oy oranı yüzde 19,5. Ankete göre PASOK yüzde 11,5, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 6,5, Helen Çözümü yüzde 3,5, Niki yüzde 3,5, Özgürlük Seyri yüzde 3,5 oy toplarken, MERA25 ve Spartalılar yüzde 3 barajının altında kalıyor.





GPO ANKETİ: 7 PARTİ BARAJI AŞARAK PARLAMENTOYA GİRECEK

GPO'nun Star Televizyonu'nun ana haber bülteninde kamuoyu ile paylaşılan anketine göre, seçimlerde YD 162 sandalye ve yüzde 42'lik oy oranı ile tek başına iktidar olacak. Ankete göre, yedi parti yüzde 3 barajını aşarak parlamentoya girmeyi garantilemiş görünüyor.





Oy tahmininde Yeni Demokrasi (YD) partisi yüzde 41,2 ile yüzde 18,4 oy alan SYRİZA'ya 22,8 puan fark atıyor. Diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde sıralanıyor: PASOK yüzde 11,1, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 7, Helen Çözümü yüzde 3,8, Niki yüzde 2,8, Özgürlük Seyri yüzde 3,1, MERA25 yüzde 2,3 ve Spartalılar yüzde 2,5.





ALCO ANKETİ: YD-SYRİZA FARKI 20 PUANIN ÜZERİNDE

Alpha için yapılan Alco anketinin sonuçlarına göre, YD ile SYRİZA arasındaki fark 20 puandan fazla. Ankete göre, Yeni Demokrasi yüzde 39,5, SYRİZA yüzde 18,4 oy alıyor.





Buna göre, PASOK yüzde 10,5 ve KKE yüzde 6,8'de kalırken, onları yüzde 3,4 ile Helen Çözümü ve yüzde 3,3 ile Özgürlük Seyri takip ediyor. Yüzde 2,8 oy oranı ile Niki, yüzde 2,1 ile Spartalılar ve yüzde 2 ile MERA25 ise barajın altında kalıyor.





PARTİLERDEKİ SON DURUM

Seçime iki gün kala anket sonuçları gelmeye devam ederken, partilerin genel merkezlerindeki hummalı çalışmalar da sürüyor. Miçotakis ve diğer üst düzey parti yetkilileri, YD'nin destekçilerine seslenerek pazar günkü seçimlerde 'muhafazakâr ve milliyetçi duyguları sömüren oluşumlardan' uzak durmaları mesajını veriyor.





SYRİZA liderliği, geçmiş dönemde anket şirketlerinin birçok kez yanıldığına dikkat çekerek sandıkta vatandaşların oylarının bugünkü siyasi tabloyu tersine çevirebileceği görüşünü dile getiriyor. SYRİZA ayrıca Yunanistan'ın Viktor Orban'ın otoriter yönetim şeklinin hakim olduğu Macaristan'a birçok açıdan benzeme yolunda olduğu uyarısında bulunuyor.





PASOK ve Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ise yeni seçimleri en üst sıralarda bitirip yeni dönemde sonuç alıcı bir muhalif çizgi takınmak için çaba sarf ediyor. KKE liderliği eski seçimlerin aksine seçmenlere daha popüler bir söylemle sesleniyor.





Aşırı sağcı Helen Çözümü dışındaki diğer küçük partilerde ise seçim barajı heyecanı yaşanıyor. Yüzde 3'lük baraja yaklaşan iki aşırı sağcı oluşum söz konusu. Bunlardan bir tanesi kilisenin kısmî desteğine sahip olan NİKİ ve suç örgütü Altın Şafak'ın bazı kesimlerinin desteklediği Spartalılar.