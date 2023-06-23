Samanyolu Haber /Gündem / 2 yıllık müzik yasağı kaldırıldı /23 Haziran 2023 16:44

2 yıllık müzik yasağı kaldırıldı

Covid-19 döneminde getirilen gece 12'den sonra müzik yasağı tüm ülkede kaldırıldı. Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) 1 Temmuz 2021 tarihinden bugüne uygulanan saat 24.00 sonrası müzik yasağının kaldırıldığını duyurdu.

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Koronavirüs pandemisi gerekçesiyle gece 00.00'dan sonra müzik yasağı Antalya ve Muğla'nın ardından tüm Türkiye'de kaldırıldı.

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Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Twitter hesabından yasağın kalktığını duyurdu. Paylaşımda "MÜJDE! Mutlulukla belirtmek isteriz ki müzik sektöründeki pandemi kısıtlamaları Türkiye genelinde kaldırıldı. Müzik sektörü için bu önemli kararda emeği geçen ilgili Bakanlıklara ve kişilere teşekkür ederiz. MÜZİĞİN HİÇ SUSMAMASI DİLEĞİYLE…" ifadeleri yer aldı.

Sanat Özgürlüğünü İzleme Platformu’na (SÖZ Platformu) konuşan MÜYORBİR Başkanı Burhan Şeşen, Turizm Bakanı ve yardımcısının konu hakkında kendilerini bilgilendirdiğini söyledi.

Yasak Haziran 2021'de gelmişti
Haziran 2021'de koronavirüs salgını gerekçesiyle bar ve gece kulübü gibi yerlerde gece saat 00:00'dan sonra müzik yayını yapılması yasaklanmıştı.
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