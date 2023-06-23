2 yıllık müzik yasağı kaldırıldı

Koronavirüs pandemisi gerekçesiyle gece 00.00'dan sonra müzik yasağı Antalya ve Muğla'nın ardından tüm Türkiye'de kaldırıldı.







Antalya'nın Ardından Bodrum'da Da Müzik Yasağı Kaldırıldı Antalya'nın Ardından Bodrum'da da Müzik Yasağı Kaldırıldı





Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Twitter hesabından yasağın kalktığını duyurdu. Paylaşımda "MÜJDE! Mutlulukla belirtmek isteriz ki müzik sektöründeki pandemi kısıtlamaları Türkiye genelinde kaldırıldı. Müzik sektörü için bu önemli kararda emeği geçen ilgili Bakanlıklara ve kişilere teşekkür ederiz. MÜZİĞİN HİÇ SUSMAMASI DİLEĞİYLE…" ifadeleri yer aldı.





Sanat Özgürlüğünü İzleme Platformu’na (SÖZ Platformu) konuşan MÜYORBİR Başkanı Burhan Şeşen, Turizm Bakanı ve yardımcısının konu hakkında kendilerini bilgilendirdiğini söyledi.







Yasak Haziran 2021'de gelmişti

Haziran 2021'de koronavirüs salgını gerekçesiyle bar ve gece kulübü gibi yerlerde gece saat 00:00'dan sonra müzik yayını yapılması yasaklanmıştı.