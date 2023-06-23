Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş yazardan Soylu'yu küplere bindirecek yazı: 'Kahve önü sohbetlerinde iyi olabilir ama...' /23 Haziran 2023 17:50

Yandaş yazardan Soylu'yu küplere bindirecek yazı: 'Kahve önü sohbetlerinde iyi olabilir ama...'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Akşam yazarı Hüseyin Besli, devrik İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan bir yazı kaleme aldı.

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23. Dönem AKP İstanbul Milletvekili ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı ve Başbakanlığı döneminde uzun yıllar danışmanlığını yapan Hüseyin Besli, Akşam gazetesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

SOYLU'YA SERT ELEŞTİRİ 
28 Mayıs seçimlerinin ardından kabinede kendine yer bulamayan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan Besli, özellikle Soylu'nun sıkça kullandığı 'sarı torba' ifadelerini eleştirdi. 

Soylu'nun terör ile mücadelede önemli başarılar elde ettiğini öne süren Besli, "Ne var ki; uzun zaman, çok iş, fazla söz; tabiatı gereği kimi yanlışlıklarla, hatalarla, yanılsamalarla maluldür" diyerek eleştirilerine başladı. 

'SARI TORBA' SÖYLEMİ
Besli yazısından şu ifadeleri kullandı:

"Bu bağlamda dile getirmek istediğimiz husus, Sayın Bakan'ın 'sarı torba' söylemidir.

"Sarı torbaya girdiler, sarı torbaya sokarız, sarı torbada geldiler-gittiler" vs.

Bu söylem, belki yukarı mahalle delikanlılarının kahve önü sohbetlerinde iyi gidip, iyi mavra konusu olabilir.

Fakat devlet ciddiyetine yakışmayan, devlet diline uygun olmayan bir vasıftadır.

Devlet dilinin nasıl olması gerektiği ise MSB'nin açıklamalarından görülmektedir; "etkisiz hale getirildi..."

Ayrıca; 'sarı torbaya sokulan (!)' katil, terörist, hain, alçak, namussuz olsa da bir insandır, ademoğludur, dünyaya gökten zembil ile gelmemiştir; bir anası-babası, kardeşleri, dostları, arkadaşları, akrabaları vardır.

Teröristin kendisine değil, işte bu geride kalanlara hürmeten de bu söylemler doğru değildir.

Umulur ki; yeni İçişleri Bakanımız diğer işleriyle beraber bu konuda da daha hassas ve dikkatli davranır."
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