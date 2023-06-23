Samanyolu Haber /Gündem / Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan ilk açıklama /23 Haziran 2023 18:00

Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan ilk açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, banka yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantının ardından açıklama yapan Erkan, "Fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli" dedi.

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Yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, banka yöneticileriyle bir araya geldi. Ataşehir’deki İstanbul Finans Merkezi’nde bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantı 16.00 sıralarında başladı. Erkan’ın toplantıda bankacılık sektörünün sorunlarını, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinlediği öğrenildi.

Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından konuşan Erkan, "Fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli" dedi.

Gaye Erkan'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Şundan eminim ki hükümetimizin belirlediği ekonomik hedefler doğrultusunda enflasyonla mücadele etmek için tüm ekonomik birimlerimiz kollarını sıvamıştır."

27 AY SONRA FAİZ ARTMIŞTI
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda geçtiğimiz yıllarda düşük faiz politikası izleyen Merkez Bankası (TCMB) PPK politika faizini yüzde 8.5’ten yüzde 15’e yükseltirken 27 aylık aranın ardından ilk kez politika faizinde artışa gitmiş oldu.
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