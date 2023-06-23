Marmaris’te orman yangını: Ceset ateşe verilmiş

Sözcü'den Mustafa Sarıipek'in haberine göre Muğla’nın Marmaris ilçesi Sarıana Mahallesi’nde yerleşim merkezinin hemen karşısındaki ormanlık alanda yangın çıktı.



Saat 15.30 sıralarında başlayan yangını söndürmek için çalışmalara başlandı. Bölgeye helikopterler sevk edildi.



Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, yangına 8 helikopter 5 uçak havadan müdahale edildiğini duyurdu.



YANGIN, ATEŞE VERİLEN CESET NEDENİYLE ÇIKMIŞ



Öte yandan yangın bölgesinde ise bir erkek cesedi bulundu. Yangının, öldürülen kişinin ormana atıldıktan sonra şüpheli ya da şüphelilerce cesedinin ateşe verilmesi sonucu çıktığı belirlendi.



Muğla ve Marmaris Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



İKİ SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ



Cesedin bulunmasının ardından konuyla ilgili iki savcı görevlendirildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı ve olay yeri inceleme ekibi ön incelemeyi bitirdi. Ceset otopsi için Muğla Yerleşik Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.



YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI



Muğla Valisi Orhan Tavlı, ilçede çıkan yangına ekiplerin anında havadan ve karadan müdahale ettiğini söyledi. Bölgede çalışmaların devam ettiğini belirten Tavlı, “Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alındı. Ekipler havadan ve karadan soğutma çalışması yapıyor.” dedi.



1 KİŞİ ORMANDA UYURKEN GÖZALTINA ALINDI



Cesetle ilgili olarak M.A. (44) isimli şüpheli gözaltına alındı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ‘kasten orman yakma’ ve ‘kasten adam öldürme’ suçlamasıyla gözaltına alınan M.A.’nın ‘hırsızlık, ‘kasten yaralama’, ‘cinsel istismar’ ve ‘tehdit’ gibi birçok suçtan kaydı olduğu öğrenildi.



Bölgede yapılan araştırmada sarhoş bir kişi, ormanlık alanda uyurken yakalanarak gözaltına alındı. Kamera görüntüleri incelenerek kişinin olayla ilgisinin olup olmadığı araştırılıyor. Muğla Valisi Orhan Tavlı, “Ekiplerimizin yoğun çalışması ile yangını çok şükür kontrol altına aldık, geçmiş olsun” dedi.