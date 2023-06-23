Samanyolu Haber /Gündem / Marmaris’te orman yangını: Ceset ateşe verilmiş /23 Haziran 2023 20:02

Marmaris’te orman yangını: Ceset ateşe verilmiş

Muğla'nın Marmaris ilçesi Sarıana Mahallesi'nde çıkan orman yangınıyla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Yangın bölgesinde bir erkek cesedi bulunduğu öğrenilirken, yangının öldürülen kişinin ormana atıldıktan sonra cesedinin ateşe verilmesi sonucu çıktığı belirlendi. Öte yandan, yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili 1 şüpheli de yakalandı.

SHABER3.COM

Sözcü'den Mustafa Sarıipek'in haberine göre Muğla’nın Marmaris ilçesi Sarıana Mahallesi’nde yerleşim merkezinin hemen karşısındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Saat 15.30 sıralarında başlayan yangını söndürmek için çalışmalara başlandı. Bölgeye helikopterler sevk edildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, yangına 8 helikopter 5 uçak havadan müdahale edildiğini duyurdu.

YANGIN, ATEŞE VERİLEN CESET NEDENİYLE ÇIKMIŞ

Öte yandan yangın bölgesinde ise bir erkek cesedi bulundu. Yangının, öldürülen kişinin ormana atıldıktan sonra şüpheli ya da şüphelilerce cesedinin ateşe verilmesi sonucu çıktığı belirlendi.

Muğla ve Marmaris Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İKİ SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Cesedin bulunmasının ardından konuyla ilgili iki savcı görevlendirildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı ve olay yeri inceleme ekibi ön incelemeyi bitirdi. Ceset otopsi için Muğla Yerleşik Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla Valisi Orhan Tavlı, ilçede çıkan yangına ekiplerin anında havadan ve karadan müdahale ettiğini söyledi. Bölgede çalışmaların devam ettiğini belirten Tavlı, “Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alındı. Ekipler havadan ve karadan soğutma çalışması yapıyor.” dedi.

1 KİŞİ ORMANDA UYURKEN GÖZALTINA ALINDI

Cesetle ilgili olarak M.A. (44) isimli şüpheli gözaltına alındı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ‘kasten orman yakma’ ve ‘kasten adam öldürme’ suçlamasıyla gözaltına alınan M.A.’nın ‘hırsızlık, ‘kasten yaralama’, ‘cinsel istismar’ ve ‘tehdit’ gibi birçok suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Bölgede yapılan araştırmada sarhoş bir kişi, ormanlık alanda uyurken yakalanarak gözaltına alındı. Kamera görüntüleri incelenerek kişinin olayla ilgisinin olup olmadığı araştırılıyor. Muğla Valisi Orhan Tavlı, “Ekiplerimizin yoğun çalışması ile yangını çok şükür kontrol altına aldık, geçmiş olsun” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Marmaris’te orman yangını: Ceset ateşe verilmiş Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:17:56