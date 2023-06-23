Samanyolu Haber /Gündem / Karga bulduğu iki insan parmağını akaryakıt istasyonuna attı /23 Haziran 2023 20:11

Karga bulduğu iki insan parmağını akaryakıt istasyonuna attı

İstanbul'da bir karga akaryakıt istasyonuna insan ayağına ait olduğu belirlenen iki kesik parmak getirdi. Yapılan ön otopside, iki parmağın çok düzgün kesildiği ve kesici alet olarak neşterin kullanıldığı belirlendi....

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Sözcü'de yer alan habere göre İstanbul Eyüpsultan’da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait akaryakıt istasyonunda geçen pazartesi günü meydana gelen olayda, bir karga, insan ayağına ait olduğu belirlenen iki ayak parmağını istasyona attı.

PARMAKLAR NEŞTERLE KESİLMİŞ

Güvenlik görevlisinin ihbarı ile olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından parmaklar, parmak izi ve DNA analizi için Adli Tıp’a götürüldü.

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan ön otopside, aynı ayağa ait olduğu düşünülen iki kesik parmağın düzgün şekilde kesildiği belirtildi.

Otopsinin ayrıntılarında, kesici aletin neşter olma ihtimali olduğu değerlendirildi. Buna göre, bulunan parmakların bir hastanede cerrahi müdahale sonucu kesilmiş olma ihtimali ortaya çıktı.

POLİS HASTANELERİ İNCELİYOR

Polis, Eyüpsultan ve Fatih bölgesindeki hastaneler başta olmak üzere tüm hastanelerde ayak parmağı kesilmiş hasta olup olmadığını araştırmaya başladı.

Kesik parmakların, cinayete kurban gitmiş birine ait olma ihtimali üzerine de çalışma başlatıldı. Ancak çevrede yapılan araştırmada, cinayetle ilgili her hangi bir bulguya ulaşılamadı.
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