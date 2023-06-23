Samanyolu Haber /Gündem / TikTok soruşturmasında 33 tutuklama talebi /23 Haziran 2023 20:16

TikTok soruşturmasında 33 tutuklama talebi

Sosyal medya uygulamalarında sanal para gibi kullanılan jeton uygulamasını kullanarak 1 milyar 200 milyon lira vurgun yapılmasıyla ilgili gözaltına alınan 163 şüpheliden 67’si emniyetten serbest kaldı, 67 şüpheli ise adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 34’ü adli kontrol, 33’ü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sosyal medya uygulaması TikTok Jetonu üzerinden yapılan dolandırıcılıkla ilgili 20 Haziran'da 37 ilde operasyon düzenledi. 215 kişinin yakalanmasının hedeflendiği eş zamanlı düzenlenen baskında aralarında internet fenomenlerinin de yer aldığı 167 şüpheli yakalandı.

PARA, SİLAH, UYUŞTURUCU

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 967 bin lira nakit para, 52 bin 300 dolar, 6 bin 750 euro, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 93 mermi, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilere ait dijital malzemelere de incelenmek üzere el konuldu.

42 FENOMENİN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Operasyona dönüşen çalışma sürecinde MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından da şüphelilerin varlıklarının incelendiği belirtildi. 42 fenomene ait bin 700 banka hesabı, tüm sanal para varlıklarına, 32 daire, 1 villa, 9 arsa, 6 iş yeri, 38 lüks otomobil, 14 şirkete ait ortaklık paylarına mahkeme kararıyla el konulduğu ifade edildi.

Fenomenlere aktarılan paraların da tek tek belirtildiği çalışmada gözaltına alınan 163 şüpheliden 67'si emniyetten serbest kaldı. 95 şüpheliden 67'si ise adliyeye gösterildi. Şüphelilerden 33'ü tutuklama, 34 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
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