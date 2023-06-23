TikTok soruşturmasında 33 tutuklama talebi

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sosyal medya uygulaması TikTok Jetonu üzerinden yapılan dolandırıcılıkla ilgili 20 Haziran'da 37 ilde operasyon düzenledi. 215 kişinin yakalanmasının hedeflendiği eş zamanlı düzenlenen baskında aralarında internet fenomenlerinin de yer aldığı 167 şüpheli yakalandı.



PARA, SİLAH, UYUŞTURUCU



Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 967 bin lira nakit para, 52 bin 300 dolar, 6 bin 750 euro, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 93 mermi, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilere ait dijital malzemelere de incelenmek üzere el konuldu.



42 FENOMENİN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU



Operasyona dönüşen çalışma sürecinde MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından da şüphelilerin varlıklarının incelendiği belirtildi. 42 fenomene ait bin 700 banka hesabı, tüm sanal para varlıklarına, 32 daire, 1 villa, 9 arsa, 6 iş yeri, 38 lüks otomobil, 14 şirkete ait ortaklık paylarına mahkeme kararıyla el konulduğu ifade edildi.



Fenomenlere aktarılan paraların da tek tek belirtildiği çalışmada gözaltına alınan 163 şüpheliden 67'si emniyetten serbest kaldı. 95 şüpheliden 67'si ise adliyeye gösterildi. Şüphelilerden 33'ü tutuklama, 34 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.