Fantastik projeye olur veren 'Gökçek dönemi idarecileri'ne suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla görevden alınan eski belediye başkanı Melih Gökçek'in belediye şirketi olan BELKA A.Ş. üzerinden uçuş okulu kurmak gerekçesiyle piyasa değerinden fazla fiyata aldığı 15 uçak ve 1 helikopter nedeniyle, BELKA A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerine 'görevi kötüye kullanmaktan' suç duyurusunda bulundu.







'ŞİRKET YANLIŞ YATIRIM VE YÖNETİM SONUCU ZARARA UĞRATILDI'





Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre, BELKA'da yapılan incelemelerde, yönetim kurulunca alınan kararlarla, şirketin yanlış yatırım ve özensiz yönetim sonucu zarara uğratıldığı belirlendi.





Ankara Büyükşehir Belediyesi, dönemin yönetim kurulunda yer alan Levent Karaca, Bekir Yağcı, İbrahim Gülerce, Mustafa Ceylan, Ramazan Kabasakal, Hüseyin Küçükaltun, Fatih Atalay, Murat Aksoy, Osman Özbayrak, Memduh Tıraş, Ömer Bircan, Selim Cerrah, Ömer Öksüz, Fazlı Sarı ve Yusuf Yalçınkaya hakkında 'görevi kötüye kullanmak' ve 'kamu kaynaklarını israf etmek' suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ayrıca bu kişiler hakkında sorumluluk davasının yanı sıra, kamu davası da açılması talep edildi.