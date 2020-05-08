Samanyolu Haber /Gündem / İnanmanız için kaç kişinin ölmesi gerekiyor? /08 Mayıs 2020 14:06

İnanmanız için kaç kişinin ölmesi gerekiyor?

Hükûmet Korona salgınında cezaevlerinde teşhis edilen vak'aları görmezden geliyor. İstanbul Silivri Cezaevi'nde 44 tutuklu ve hükümlüye yeni tip Koronavirüs (Covid-19) teşhisi konuldu. Tutuklu ve hükümlü yakınları Adalet Bakanlığı'na günlerdir çağrıda bulunurken, Silivri Cezaevi idaresi Korona olmadığını iddia etmişti.

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SAMANYOLUHABER- İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda Koronavirüs vak'ası görüldüğünü belirten tutuklu ve hükümlü yakınlarının feryadını nihayet duydu. 

Savcılık cezaevi idaresinin aksine 44 tutuklu ve hükümlünün Koronavirüs testinin pozitif çıktığını teyit etti.

Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda 7 numaraları L tipi Cezaevi'nde Koronavirüs belirtilerinin gözlemlenmesinin üzerine Koronavirüs testi yapılan 2 tutuklu/hükümlünün testi pozitif çıktı. 

Pozitif vak'aların tespit edilmesinin ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli şekilde yapılan çalışması sonucu 42 tutuklu/hükümlünün daha Koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 44 tutuklu/hükümlünün genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve ailelerinin bilgilendirildiği kaydetti.

44 KİŞİ KORONAVİRÜS'E YAKALANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan basın açıklamasında, "Odalarından derhal çıkarılarak izole edilen tutuklu/hükümlüler, Silivri Ceza infaz Kurumu Kampüs Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişlerdir." denildi. 

Açıklamada, "Uzman doktorlar tarafından yapılan muayene, tetkik ve testlerin sonucunda herhangi bir semptom göstermeyen 40 tutuklu/hükümlünün tedavi ve takibinin, kurumda belirlenen izolasyon alanında doktor gözetiminde yapılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı. 

CEZAEVİNDE HİJYEN NASIL SAĞLANACAK?

Ancak savcılık cezaevi şartlarında, hınca hınç dolu koğuşlarda sosyal mesafe ve hijyen kriterlerine nasıl riayet edileceğine dair bir bilgi vermedi. 

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, savcılığın açıklamasını yetersiz buldu. 

Gergerlioğlu şahsi Twitter hesabında, "Kaç gündür söylediğimizi, sorduğumuzu nihayet kabul etmişler. Peki bu kadar hastanın, vak'a (+) olan bir yerde sonu ne olacak? Kaç ölü çıkacak?" sorusunu yöneltti. 

Gergerlioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) nisan ayında kabul edilen infaz paketinin Korona salgını dikkate alınarak hazırlanması için mücadele veren, ancak sesini Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile müttefiği Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) duyuramamıştı. 

"ÇAKICI AFFI", ANAYASA MAHKEMESİ'NİN ÖNÜNDE

Alaattin Çakıcı gibi azılı 90 bine yakın suçluyu tahliye eden AKP-MHP ittifakı; gazetecileri, akademisyenleri, öğretmenleri, siyasetçileri, işadamlarını, avukatları, hâkim ve savcıları, polisleri ve ev hanımlarını af kapsamı dışında tutmuştu. 

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) infaz paketinin iptal edilmesine dönük talebini önceki gün müzakere eden Anayasa Mahkemesi itirazı esastan görüşmeye karar vermişti. 
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