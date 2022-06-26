Samanyolu Haber /Dünya / Fas-İspanya sınırında göçmen katliamı: 37 ölü /26 Haziran 2022 12:54

Fas-İspanya sınırında göçmen katliamı: 37 ölü

İspanya’nın Fas sınırındaki Melilla kentindeki yaşanan göçmen akını sırasında Fas polisinin sert müdahalesi sonucu 37 kişi hayatını kaybetti.

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İspanya’nın Kuzey Afrika topraklarında bulunan ve Fas sınırında yer alan Melilla şehrinde yaşanan göçmen akını sonrasında çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının arttığı bildirildi.
 
Çoğunluğunun Sahra Altı Afrika bölgesinden geldiği belirtilen yaklaşık 2 bin göçmen, sınırdaki bariyerlerden atlayarak, İspanya topraklarına geçmeye çalışması üzerine Fas güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı.

2 POLİS 35 GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ
Sınır bölgesinde temsilcileri bulunan Fas Nador İnsan Hakları Derneği bugün yaptığı açıklamada, edindikleri bilgilere göre 2’si Faslı güvenlik güçlerinden olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 37’ye ulaştığını ifade etti.

Hayatını kaybeden göçmenlerin sayısı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken daha önce yapılan açıklamada 18 göçmenin öldüğü 76 göçmenin ise yaralandığı bildirilmişti.

Olayda yaralanan Faslı güvenlik görevlisi sayısının 140 olduğu belirtilirken, 133 göçmenin ise sınırı aşmayı başardığı ifade edilmişti.

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